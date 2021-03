La vacuna de Pfizer: efectos secundarios, efectividad contra el covid, dosis y de dónde es

La vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech fue el primer antígeno autorizado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y se lleva administrando en España desde el 27 de diciembre, cuando Araceli Rosario Hidalgo, de 96 años y residente en el centro de mayores Los Olmos, en Guadalajara, recibió el primer pinchazo. Pero, ¿qué efectos secundarios se ha demostrado que tiene y cuál es su efectividad frente al covid?

¿Cuáles son los efectos secundarios?

La guía técnica sobre esta vacuna, actualizada por el ministerio de Sanidad el 18 de marzo, indica que las reacciones adversas más frecuentes son dolor en el lugar de la inyección, en más del 80% de los casos, fatiga y sensación de cansancio (más del 60%), cefalea (más del 50%), dolor muscular y escalofríos (más del 30%), dolor de articulaciones (más del 20%) y fiebre e inflamación en el lugar del pinchazo (más del 10%).

El documento indica que estos efectos secundarios son más frecuentes tras la segunda dosis y la frecuencia disminuye a medida que aumenta la edad.

¿Hay que tomar paracetamol antes?



El Ministerio de Sanidad recomienda tomar paracetamol antes de recibir la vacuna de AstraZeneca, para mitigar las reacciones adversas. Si bien, no aconseja hacer lo mismo antes de recibir el pinchazo con Pfizer. En la guía técnica mencionada aparece que se podrá "utilizar tratamiento con analgésicos y/o antipiréticos (como paracetamol) para tratar los efectos secundarios". Pero, "al no disponer por el momento de datos sobre el impacto de esta medicación en la respuesta inmune, no se recomienda uso profiláctico antes de la vacunación".

¿Cuál es su efectividad frente al covid?

Los resultados de los ensayos en voluntarios sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 indican una eficacia del 95%. En el grupo de 65 años o más la eficacia es del 94,7% y en el de 75 años o más del 100%.

Y la eficacia en participantes con o sin evidencia de infección previa es del 94,6%. Si bien, la guía técnica del Ministerio de Sanidad advierte que "con los datos disponibles no se puede asegurar la protección óptima hasta 7 días después de recibir la 2ª dosis".

¿Cuál es la pauta de vacunación?

Tras la dilución, la vacuna de Pfizer se administra por vía intramuscular en una pauta de 2 dosis (de 0,3 ml) separadas al menos por 21 días. El intervalo mínimo para que la segunda dosis sea válida es de 19 días, según Sanidad. Y si se retrasa el segundo pinchazo más allá del intervalo establecido, la indicación es administrar la segunda dosis en ese momento, "no siendo necesario reiniciar la pauta", indica el Ministerio.

¿Cuáles son las contraindicaciones?

El antígeno está contraindicado en personas que hayan presentado una reacción de hipersensibilidad grave (de tipo anafiláctico) o una reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a una dosis previa de vacuna de ARNm frente al covid-19 o a alguno de los componentes de la vacuna (incluyendo polietilenglicol o polisorbato).

Por ello, como precaución, las personas con antecedentes de alergia grave (anafilaxia) a otras vacunas o terapias administradas por vía intramuscular deben recibir información sobre la posibilidad del riesgo de reacción alérgica grave tras recibir la vacuna.

La guía técnica indica, no obstante, que podrán recibir la inmunización las personas con alergia a medicamentos administrados por vía oral (incluida la de su equivalente inyectable), con historia de alergias a animales, alimentos, insectos, látex u otras, así como las personas con familiares con alergias.