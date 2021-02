Aragón explota su esencia

El triatlón de invierno parece estar cogiendo fuerza en Aragón. Quizás las ganas de competir después de una temporada escasa en carreras, debido a la pandemia, animaron a los triatletas aragoneses a probar a enfundarse los esquís en lugar del neopreno y tomar parte del Nacional de Ansó el pasado domingo. Aunque también puede ser que la esencia de la comunidad corra por sus venas. En el podio de la competición hubo tres aragoneses. Fernando Zorrilla, en masculino, y Marta Borbón y Cristina Ara, en femenino.

Ara era la única fija en esta modalidad, aunque para ella el reto no era tan solo conseguir la medalla de bronce. «Ya simplemente poder llegar a participar sin que hubiese un problema por el covid o alguna otra cosa fue genial», explica, ya que esta prueba había tenido que ser suspendida en alguna edición por la falta de nieve.

Ahora mismo se encuentra «en una nube». La del Stadium Casablanca logró una marca de 2.05.03 en la contrarreloj, un formato algo diferente del que está acostumbrada para evitar aglomeraciones. Con una marca tres minutos y cuatro segundos más rápida se llevó la plata «una deportista muy buena que está en el top 10 de España, que tiene su renombre en la comunidad», tal y como la describe la jaquesa. Ella es Marta Borbón.

«Estoy muy contenta, no me lo esperaba», relata esta última, que debutaba en la prueba y añade que el año pasado tenía pensado apuntarse, pero se suspendió por falta de nieve. «Mi punto débil es el esquí, intenté sacar tiempo corriendo y en la bicicleta para bajar a esquiar con cierto margen», asegura Borbón y añade que «Ansó es un circuito exigente para correr, porque hay muchas cuestas y es un terreno inestable».

De todas formas logró su objetivo. «Lo más complicado fue no tener referencias por ser contrarreloj, pero al bajar de la bici, mientras me ponía los esquís vi que Enara (la primera) comenzaba a esquiar», recuerda. A Ara, la otra aragonesa intentó «sacarle algo de distancia antes», y lo logró. «Cris hizo un parcial impresionante en el esquí, es su punto fuerte, pero no pudo recortarme, que era a lo que yo le tenía miedo», concluye.

También era la primera vez que Fernando Zorrilla disputaba este campeonato habiéndose tomado la preparación en serio. El aragonés se llevó el bronce y ahora se encuentra «con dolor de patas», ríe. «Es una modalidad muy dura, yo entreno específicamente el triatlón normal, pero el esquí me gusta porque viví en Austria y me aficioné», apostilla.

El triatleta señala que hubo varios puntos que le generaron incertidumbre. El primero de ellos, que se enfrentaba a atletas contra los que no había competido nunca y que por lo tanto no sabía cuál era su nivel respecto al de sus rivales. El segundo, el formato contrarreloj. Sin embargo, consiguió subirse al podio y está «muy contento». Aunque se queda con una espinita: «Los dos primeros clasificados van al Mundial de Andorra, viendo que me quedé a tan poco...». No sabía que podía aspirar tan alto, pero con un tiempo de 1.43.18, a solo 26 segundos de Eneko Llanos, plata, se queda con las ganas.

Zorrilla asegura que el futuro aragonés en el triatlón de invierno es «muy prometedor». Con él coinciden sus compañeras de deporte. Borbón confiesa que este año «se ha dado la sorpresa» en esta modalidad y que es en parte gracias a que «está cerca» y a que «se notan las ganas de competir». Ara, además, asegura que «el triatlón de invierno se ha empezado a mover en la comunidad con un grupo de tecnificación». Por el momento Marta Borbón representará a Aragón en el Mundial de Andorra.