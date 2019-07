Clavería y Borbón se coronan en las márgenes del Ebro

El Triatlón de Zaragoza, que alcanzaba su cuarta edición, volvió a ser un gran éxito. La prueba se celebró como viene siendo tradicional en las márgenes del Ebro. Tenía su salida y meta en el Parque Fluvial y contó con 345 participantes que disputaron un prueba de distancia esprint. Comenzó a las nueve de la mañana con 750 metros de natación, a los que seguían 20 kilómetros de bicicleta, para acabar con cinco kilómetros de carrera. La prueba, con un marcado carácter popular, contó con los mejores equipos aragoneses y algunos atletas de nivel nacional.

Al final los mejores fueron el madrileño Ricardo Clavería, del Ondarreta, que completó la competición en un tiempo de 1.00.04 y la zaragozana Marta Borbón, que finalizó con 1.09.04. También se disputó el Campeonato de Aragón en la distancia esprint, que se llevaron David Huertas y Marta Borbón.

El año pasado la temperatura fue canicular. Pero en este todo fue distinto. La mañana amaneció encapotada y lluviosa, ideal para competir en las largas distancias. Pero el asfalto estaba muy resbaladizo y hubo numerosas caídas de ciclistas en las curvas del recorrido. La mayor parte de los aficionados que acudieron al punto de la mañana se colocaron debajo del Puente de las Fuentes.

Entre los que apoyaron estaba Marta Pintanel, que era la gran favorita, pero sufrió esta semana un accidente. «Me caí con una bicicleta cuando volvía de nadar. Pero afortunadamente no me rompí nada», explicaba la zaragozana del Diablillos. Pintanel, que ha firmado su mejor año, siendo la campeona de Europa y subcampeona del mundo sub-23 de duatlón, confesó que «ha sido un año redondo. Pero me hubiera gustado mucho correr en casa. El año que viene competiré seguro. He estado animando y me han dado mucha envidia», afirmaba la campeona.

LA GANADORA /Marta Borbón se impuso con comodidad a Belén Sánchez y a Sonsoles Panadero. «Hemos echado en falta a Marta. Tiene heridas en la cara, pero no tiene nada roto. Era la clara favorita y espero que se mejore lo antes posible y esperamos que la próxima carrera esté dando guerra con nosotras», afirmaba la ganadora. La heliófila repitió el triunfo del año pasado. «La carrera ha salido como quería. Hemos nadado en paralelo Belén Sánchez y yo y hemos salido juntas del agua. Fuimos a relevos en la bici porque sabíamos que Panadero, la tercera, era muy fuerte tanto en bici como corriendo», indicaba la aragonesa.

Fernando Zorrilla, del Stadium, no pudo ganar su cuarto Triatlón de Zaragoza consecutivo. Al final se llevó el triunfo un deportista foráneo, el madrileño Ricardo Clavería, que se impuso a su compañero de entrenamiento David Huertas. «Huertas ha puesto un ritmo muy duro de salida porque tiene un nivel superior en natación. Me ha esperado y hemos conseguido salir los dos solos del agua. En la bici hemos ido pasando a muerte porque Zorrilla y Tolosa venían detrás», decía el ganador. Al final llegaron juntos en el mismo crono. Ambos se entrenan juntos en Madrid. «Pese a que Huertas es de Zaragoza, aquí no hay amigos y hemos disputado el triunfo a muerte», decía este triatleta de 21 años.

La prueba también tuvo su vertiente humana. Jorge España, un sordociego zaragozano de 33 años, compitió con su guía Mapi Martínez. Ambos se enfrentaron al reto de participar en el triatlón. A los dos les gustan los retos y lo cumplieron. Su alegría era inmensa cuando ambos llegaron juntos a la línea del meta junto al Azud.