Eder Sarabia: "Varios jugadores del Barça me han llamado para felicitarme"

No fue la época más brillante del Barça, la que se cerró con una goleada en la Champions que es mejor no recordar, pero Eder Sarabia, nuevo entrenador del FC Andorra, cuya propiedad ostenta Gerard Piqué, nunca hay que olvidarlo, solo guarda buenos recuerdos de su pasado azulgrana como ayudante de Quique Setién, su "padre deportivo", al que guarda tanta gratitud que hasta le saltaron las lágrimas y se emocionó al citarlo en el acto telemático de su presentación como nuevo técnico del conjunto pirenaico. Ya está en Andorra la Vella y este miércoles dirigirá el primer entrenamiento.

Como era lógico, lo que sin duda no pilló de sorpresa a Sarabia, buena parte de las preguntas se centraron más en su pasado azulgrana, en la relación con los jugadores del Barça, que en su futuro y en su nuevo proyecto andorrano. Por ejemplo, cuando le cuestionó sobre si había acabado mal con su antiguo club y, en concreto, con Leo Messi y el hoy rojiblanco Luis Suárez, respondió con mucha claridad: "Si una persona como Piqué, que estaba en ese vestuario, sea uno de los que me elige para liderar este proyecto, silencia rumores que se pudieron malinterpretar". Incluso habló de la bronca que se originó en el partido del Barça contra el Vigo, cuando Setién y él se pelearon con los jugadores: "En Vigo pasó lo que pasó. En los partidos hay tensión y, a veces, se discute. Pero son cosas que no van a ningún lado. Yo me quedo con lo positivo. Con haber podido ir cada día a la Ciutat Esportiva a trabajar con esos 'pedazo' de jugadores".

La presión en Andorra

Por eso, hasta se rió cuando se le preguntó por la presión que podrá tener en el FC Andorra, un equipo que va segundo en su grupo de Segunda B, que está en buena racha (tres partidos seguidos sin perder) y que sorprendentemente ha cambiado de entrenador. "No es lo mismo la presión en Las Palmas, en Sevilla con el Betis o en el Barça, pero hay que adaptarse".

Y para desmentir que hubiera salido del Barça peleado con la plantilla, Sarabia trató de ser claro. "Varios jugadores del Barça me han llamado para felicitarme por mi fichaje con el Andorra. Aunque no voy a dar nombres, mantengo relación con jugadores del Barça, con los que intercambio mensajes y que también me felicitaron las fiestas".

La incorporación al Andorra fue rápida. La semana pasada lo llamó Piqué y le propuso el fichaje. "Me sorprendió la implicación que tiene con este proyecto y el conocimiento de esta categoría del fútbol. Me dijo que ve los partidos del Andorra más de una vez. No es una persona habitual en este mundo del fútbol".

Agradecido a Setién

Y, por supuesto, mostró eterno agradecimiento a Setién, su "padre futbolístico". "Es como un padre para mí. Mi padre verdadero (el exfutbolista Manu Sarabia) ya me dijo que iba a ser la persona mas honesta que me iba a encontrar en el mundo del fútbol. Si ahora estoy en Andorra es gracias a é.l No podía haber tenido a mi lado a una persona mejor para trabajar. He aprendido muchísimo. Nuestra relación es y será extraordinaria. Le comenté la oferta del Andorra, me apoyó y me dijo que adelante y, a partir de ahora, será uno de mis principales críticos, y me ayudará. Se separan nuestros caminos pero nada dice que en un futuro no volvamos a trabajar juntos. Con Quique a veces discutía pero eso te hace crecer". Y, ahora, lanzado, al nuevo proyecto que no es otro que tratar de llevar al Andorra hacia la Segunda División del fútbol español.