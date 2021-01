El exazulgrana David Wood, entre los manifestantes del Capitolio

Mientras los profesionales de la NBA han vuelto a alzar la voz para condenar de forma unánime los disturbios y el asalto al Capitolio de Washington, un exjugador de la liga estadounidense, David Wood, que compitió varios años en España, se sumó a las manifestaciones convocadas a las puertas de la sede del poder legislativo en Estados Unidos. El exjugador de 56 años, que ganó una Liga y fue subcampeón de Europa en las filas del Barcelona en 1990, es un ferviente seguidor de Donald Trump, un devoto creyente religioso, que defiende posiciones ultraconservadoras, que se ha encargado de defender públicamente a través de las redes sociales desde que abandonó el baloncesto en el 2003.

Wood salió a la calle para sumarse al conato de rebelión vestido con una llamativa chaqueta con la bandera americana y llevando consigo un cuerno e incluso retransmitió el 'streaming' el asalto al Capitolio. Horas después de los disturbios intentó justificarse y borró algunos de las publicaciones que había realizado. He borrado la mayoría de mis publicaciones hoy. Fui a la manifestación del Capitolio y del presidente Trump para rezar. Muchas personas me enviaron mensajes para mantenerlos informados, así que viví en streaming porque pensaba que la gente quería ver lo que estaba pasando, escribió en su cuenta de Facebook, aunque horas más tarde mostró su arrepentimiento. Lo encontré extremadamente seguro y rodeado de personas que aman a nuestro país. Sin embargo, vio a 10 gritones enojados que podrían ser problemáticos. La gente está enojada porque sus votos no contarán porque los votos ilegales no se echan y no los culpo por eso. No estaba allí para protestar sino par orar y ver. Os quiero a todos.

En su etapa en el Barça, Wood se ganó a la afición azulgrana por su capacidad de lucha y llegó a ser conocido como Gladiador. Después del Barcelona jugó en varios equipos españoles más: Baskonia, Unicaja, Murcia, Canarias y Fuenlabrada. Antes del Barça recaló en varios equipos de la NBA: Bulls, Rockets, Spurs, Pistons, Warriors y Bucks.