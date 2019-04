Fran Vázquez entrena con la escuela de Atades

«Ha sido una tarde magnífica, diferente a lo que estamos acostumbrados. Me lo he pasado como un niño», resumió Fran Vázquez, padrino de la Escuela de Baloncesto de Atades, que ayer pasó la tarde entrenando con los niños en el colegio de San Martín de Porres. En octubre del 2017 Atades puso en marcha su Escuela de Baloncesto Adaptado con la colaboración de la Fundación Basket Zaragoza. Una oportunidad para todos los niños y jóvenes de entre 8 y 18 años con discapacidad intelectual de zaragoza que participan en la escuela.

«Hay algunos que trabajan con nosotros y nos ven de cerca, pero otros no y que te vean cercano, jugando con ellos, es importante también. Soy padrino y he venido a su casa y es encantador. Es un rato que todos pasamos a gusto. Es importante que vean que su padrino está atento a ellos», resumió el pívot gallego. No es la primera vez que Vázquez está en la escuela de Atades haciendo las delicias de los más pequeños.