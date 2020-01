Gil y De Francisco se imponen en La Almunia

Los zaragozanos Fernando Gil y Raquel de Francisco han logrado su primer gran triunfo en una prueba de campo aragonés de alto nivel. Fue en el XXXIV Cross San Sebastián que se ha disputado en la localidad de La Almunia, quinta prueba de la Copa Aragón.

La victoria de Raquel de Francisco era esperada, pero para nada la del atleta preparado por José Luis Mareca. Hace menos de un mes en la Copa Navidad arrasó Omar Oughzif. Pero esta vez ganó el zoitista. Hubo desembarco de los aragoneses en los 10K de Valencia y eso allanó la victoria de Gil. Aún así, hay que correr mucho para ganar a Oughzif.

Sobre 7.500 metros en un recorrido llano, salió tirando El Ouahabi, pero mediada la carrera se destacaron Gil y Oughzif. Por detrás Dani Osanz tiraba de Sergio Latorre. Se esperaba un tirón del marroquí a dos vueltas del final. Pero no llegó. A falta de 400 metros aceleró Gil y se llevó su primer gran triunfo en cross. «Venía como favorito el marroquí. Ha sido una sorpresa inesperada la victoria. Llevaba unos días de bajón físico, pero me he encontrado muy cómodo. A 200 metros de meta estaba mi carrera». El zaragozano se encontraba muy contento de su triunfo. «Siempre se me ha resistido la primera plaza. En La Almunia tengo amigos especiales que han venido a verme y me he sentido como en casa». Tras los dos primeros llegaron Latorre, Osanz y El Ouahabi. Ahora Gil encabeza la Copa con 172 puntos, seguido de Fernández con 150 y Dutrey con 130.

De Francisco era la gran favorita tras demostrar su poderío en Zuera y en la San Silvestre de Zaragoza y cumplió con los pronósticos. La atleta del Zenit La Mafia forma parte de la cuadra de Jesús Romero. Desde el inicio tiró Shirley Kap y se fue con De Francisco, haciendo la goma Linares. La atleta del Alcampo Scorpio empalmó con la cabeza a la vez que se descolgaba Kap. Fue en los últimos 300 metros cuando De Francisco dio el ataque final. Tras Linares y Kap, Sanromán hizo la gran remontada y fue cuarta. Empatan en la Copa De Francisco y Flores con 150 puntos.

De Francisco estaba muy satisfecha del triunfo. «Kap salió tirando, la he seguido y al bajar de ritmo, Linares nos ha enganchado. He dudado de la victoria porque he visto muy fuerte a Linares. Dedico este triunfo a mi entrenador, mi familia, mis amigos y mi grupo de entrenamiento», decía la atleta de 19 años.