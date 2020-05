«Hay una buena base, pero nuestra filosofía debe cambiar»

José Ramón Moreno, presidente del Fútbol Emotion Zaragoza, repasa uno de los años más complicados de su historia tras salvarse por la decisión de la Federación de anular los descensos.

–¿Qué balance hace de la temporada?

–La situación es tan extraña que me resulta difícil hacer un balance. El equipo este año estaba pasando por una temporada muy complicada, en todos los niveles. Es cierto que teníamos posibilidades de salvar la categoría en las siete jornadas que restaban y en la cancha, donde a todos nos hubiera gustado más, pero no estaba fácil. En ese sentido queda una sensación extraña, de habernos salvado de esta forma tan imprevisible y que algunos calificarán de injusta. Lo que te da la justicia total es la cancha, pero eso no ha podido ser por razones estrictamente sanitarias, que es lo más importante, preservar la salud de las personas.



–¿Este final resume la dificultad que ha supuesto afrontar esta campaña?

–Es un final raro e imprevisible, es cierto que las dificultades se han vivido durante la temporada y al final ha imperado el sentido común y la prudencia. Estábamos dispuestos a apoyar cualquier medida. Si hubiese sido necesario jugar hasta el 30 de junio, más allá, se generaban situaciones contractuales muy problemáticas. Han entendido que no era posible, no nos quedaba otra que aceptarlo y ya está.

–En la temporada 2000-2001, el equipo bajó tras la decisión de reducir la Liga a 16 equipos, ¿Se ha devuelto la moneda?

–En aquella ocasión se descendió de forma injusta hasta cierto punto porque el descenso se produjo en las canchas. No puedes apelar a la injusticia porque realmente la normativa de competición estaba preestablecida. Lo que hubiese sido injusto es descender a cualquier equipo, de cualquier deporte, sin haber permitido que finalizasen la competición. No puedes descender a alguien que no ha demostrado en la pista su capacidad o no de salir de esa situación.





–¿Qué aprendizaje se lleva?

–Intentaremos aprender de los errores y de las situaciones que el fútbol te plantea cada temporada, este es el ejemplo más claro de cómo el mundo del deporte te puede sorprender de la manera más inesperada. Nunca sabes qué va a pasar, afortunadamente, y de ahí lo bonito de las competiciones deportivas. Vamos a intentar cambiar y estructurarnos de otra forma, creemos que el club debe dar un giro en su modus operandi y eso es en lo que estamos trabajando.

–¿Algo falló desde el inicio?

–Los hechos y la competición así lo dicen, hicimos una apuesta fuerte con el cambio de entrenador, una persona joven (Arturo Santamaría), sin experiencia y en la segunda jornada se lesionaron cinco jugadores de la primera plantilla. Nos vimos abocados a jugar con gente más inexperta, joven y quizá eso no nos hizo tener el acierto para sacar más puntos adelante. Aun así, hemos competido de tú a tú contra todos los rivales demostrando estar al mismo nivel deportivo.

–De cara al futuro, ¿quién tomará las riendas del cuerpo técnico al año que viene?

–Por ahora, nuestra plantilla es la que es, no sabemos quién va a dirigir la parcela deportiva, quiénes van a ser los jugadores que van a continuar, cuatro cuentan con contrato, pero no quiere decir que vayan a seguir. Va a ser complicado que hagamos un equipo que pueda tener lo que tienen los grandes equipos de esta categoría. Nuestra filosofía de equipo debe cambiar, pero hasta cierto punto creo que tenemos una base muy buena de profesionales que lo están haciendo bien, van a querer seguir con nosotros y nosotros queremos que sigan aquí.

–¿Santi Herrero seguirá formando parte del staff técnico?

–Santi es una figura importante para el club y queremos que siga vinculado, no sabemos si siendo entrenador o no, pero entendemos que seguirá vinculado aunque todavía no hemos hablado al respecto.

–¿En qué posición queda el Fútbol Emotion ante la crisis que va a vivir el deporte?

–Quedamos todos muy expuestos, en una situación económica también muy controvertida. Esperemos que el sistema sanitario mejore porque eso nos va a llevar a que la economía se reactive lo antes posible. Los patrocinios se van a reducir, el público, los abonados, las taquillas... Muchos factores que se desconocen y debemos hacer una previsión a la baja, con la que podremos empezar a trabajar.