El Mann Filter sufre pero suma una muy valiosa victoria

Por fin el Mann Filter se ha colocado en la zona templada de la tabla. Tras perder los tres primeros partidos de Liga, ya lleva una mini racha de dos victorias, las dos en su casa. Tras ganar al IDK hace una semana, ayer repitió triunfo ante el Clarinos Tenerife (74-66), nuevo en la categoría. Ahora las aragoneses se encuentran situadas en la novena posición.

Las locales jugaron con solvencia los dos primeros cuartos gracias a su buena defensa, la magnífica conducción de Aina Ayuso y Hempe, una pívot que no es una fina estilista, pero que es la eficacia personificada y que aparece cuando el equipo lo necesita. También hizo una gran labor Dillard, que acompañó en el ritmo del equipo a Ayuso.

El partido llegó al descanso con 43-22. Casi todos en el pabellón se pensaban que estaba en el bolsillo. Pero no fue así. Aparecieron los fantasmas en el equipo de Fabián Téllez. Con un parcial de 0-6 el técnico aragonés se vio obligado a pedir un tiempo muerto. Pero la sangría creció y las tinerfeñas lograron un parcial de 2-15. Lahuerta no acertaba en el ritmo de juego, a la lituana Nacickaite se le hacía de noche cuando recibía y lanzaba a canasta, Diallo sigue sin coger la forma y Gimeno no tenía su mejor día. Además Téllez no creyó oportuno echar mano de Zoe Hernández, una jugadora que pide a gritos más minutos y el Clarinos se metió en el partido (52-48) a base de triples y con Weaver liderando a las tinerfeñas con 29 puntos.

Afortunadamente se frenó la reacción del Clarinos. Ayuso regresó a cancha dando serenidad a sus compañeras, ayudada por Hempe y Dillard y el Filter finalizó con menos sobresaltos de los que se barruntaban.

Ficha técnica:

Mann Filter: Ayuso (13), Gimeno (7), Nacickaite (7), Dillard (14) y Hempe (15) --cinco inicial-- Simon (11), Lahuerta (3), Diallo (2), Hernández (2) y Markovic.

Clarinos Tenerife: Charles (4), Herrera (4), Moss (11), Brkic (4), Weaver (29) --cinco inicial-- Montenegro (2), Bettencourt (4) y Pedrals (8).

Parciales: 22-12, 21-10, 18-28 y 13-16.

Árbitros: Germán Francisco Morales, Antonio Manuel Zamora y Juan Ramón Hurtado.

Incidencias: 200 espectadores en el pabellón Eduardo Lastrada.