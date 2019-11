El minibasket celebra su gran fiesta en el Príncipe Felipe

Es una cita clásica y el éxito está asegurado antes de empezar. Porque en 24 horas se agotaron las inscripciones. Así que de 9.00 a 20.30 horas hubo 150 equipos alevines, unos 2.000 niños y niñas, disfrutando del minibasket en el Príncipe Felipe. La actividad está organizada de forma conjunta por la Federación Aragonesa de Baloncesto y Zaragoza Deporte Municipal, con el patrocinio de Ibercaja y este año se enmarcaba en la Capital Española del Baloncesto 2019 que ostenta Zaragoza. Además, fue el séptimo Memorial José Antonio García Charles, recordando esta entrañable e imprescindible figura del baloncesto de formación.

Como el objetivo de la jornada es difundir y divulgar el baloncesto y sus valores deportivos por encima de todo, no tiene carácter competitivo y los encuentros no se contabilizan por resultados. No importa ganar o perder sino disfrutar del ambiente y del día. De la ocasión de jugar en el parquet del Príncipe Felipe, habitualmente reservado para los profesionales, en el que doce horas antes se había disputado un partido de la Liga Endesa.

El juego y los más pequeños fueron los protagonistas durante toda la jornada de ayer, que también sirve de punto de encuentro. Multitud de colegios y clubs de la capital aragonesa inscriben a sus equipos, que pueden así enfrentarse lejos de la competición en decenas de partidos simultáneos. La pista principal y las auxiliares se dividen para acoger a los 2.000 participantes de manera ininterrumpida.

La de ayer fue la edición número 24 y volvió a alcanzar sus límites. Por razones de espacio y horarios 150 es el número máximo de equipos que pueden inscribirse y ya van varios años en los que se completan en cuanto la federación abre las inscripciones. Ningún club, colegio ni equipo quiere perderse la cita, convertida en un clásico y camino del cuarto de siglo de vida. El baloncesto aragonés goza de buena salud, como puede verse en la numerosa cantera que cada año hace del minibasket una gran fiesta en el Príncipe Felipe.