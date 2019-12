Mireya Arnedillo derrota a las grandes en la Copa Navidad en Zuera

Espectáculo del bueno en la LXXXII Copa Navidad de Zuera. La carrera femenina fue inolvidable. El triunfo de Mireya Arnedillo sobre las grandes vale su peso en oro. En una carrera no apta para cardiacos la atleta de Zenit La Mafia venció a sus compañeras de entrenamiento Olatz Flores y Raquel de Francisco. En hombres arrasó el marroquí del Club Atletismo Albacete Omat Oughzif, por delante de Fernando Gil y Manuel Fernández.

Hubo imprevistos en los prolegómenos de la tercera prueba de la Copa Aragón. La riada del Gállego inundó parte del circuito y el ADA Zuera, organizador de la carrera, tuvo que aplicar el plan B. Fue todo un éxito puesto que la remodelación gustó a los atletas con un trazado bonito entre bosques y una pared de hierba de 20 metros a pocos metros de la meta.

En la prueba femenina de 4.500 metros lucharon por el triunfo el pasado, el presente y el futuro del fondo aragonés representado por Luisa Larraga, Isabel Macías y un grupo de jóvenes encabezadas por tres atletas de Jesús Romero. Eran Mireya Arnedillo, Olatz Flores y Raquel de Francisco, junto a la triatleta Marta Pintanel. Arnedillo ha ganado todo en España en categoría cadete y juvenil como lo hizo Macías cuando la entrenaba Jesús Romero. Ayer ambas se enfrentaban en el Parque Fluvial del Gállego.

Desde el inicio se formó un grupo con Macías y Flores, que tiraban de Pintanel, De Francisco y Arnedillo, siempre escondida haciendo el mínimo gasto. Por detrás corrían solas Isabel Linares y Shirley Kap. Nadie quiso tirar para desgastar a las jóvenes mediofondistas de Romero, que fueron en carroza hasta la meta. Quizás le tocaba asumir el liderazgo a Pintanel, pero la triatleta no movió nunca ficha. «En la tercera vuelta ha habido momentos que me he descolgado. Pero en la última subida me he vuelto a enganchar», decía Arnedillo. El último muro lo cogió en cabeza Flores por delante de De Francisco, Arnedillo y Pintanel descolgada.

ATAQUE DE ARNEDILLO /Arnedillo, que este año pasa a la categoría júnior, no lo dudó. Dio un cambio tremendo tras la rampa que le dio su primer gran triunfo frente a las mayores. Después llegaron Flores, De Francisco, Pintanel, Macías, Linares y Kap. «Me ha sorprendido el triunfo. Llevaba unos días entrenando menos por unas molestias en el pie. Pero por suerte me he encontrado muy bien», decía la ganadora. Las tres atletas de Romero coparon el podio. «Somos un gran grupo. Es gracias a nuestro entrenador». Ahora Arnedillo piensa en las próximas semanas. «Lo primero es recuperarme de las molestias en el pie. Solo así podré revalidar mi título sub-18 del milqui y dar toda la guerra posible en el Nacional de cross», explicaba.

La carrera masculina no tuvo nada que ver con la femenina y fue sosa. Hubo muchas ausencias y eso se notó. Salió tirando desde el pistoletazo de salida el marroquí Omar Oughzif y no dio opción a nadie. Por detrás lo mejor fue la carrera de Fernando Gil, que asumió sin suerte la labor de persecución. El zoitista se adaptó perfectamente el circuito y terminó segundo por delante del triatleta juvenil Manuel Fernández y Juan Carlos Dutrey, el líder de la Copa. Quinto llegó El Ouahabi.