Ruanda nunca caminará sola

«En el fútbol no hay hutus ni tutsis. Jugamos juntos». Apenas habían pasado 10 años del genocidio más reciente y tal vez el más escalofriante de nuestros días. En el 2003 el Gobierno ruandés liberaba a 40.000 participantes confesos de las matanzas. El temor a una nueva escalada de violencia planeaba sobre el país de África Oriental... hasta que alguien trajo un balón.

Después el fútbol hizo su magia. «Poner este deporte en el centro del proceso de recuperación de nuestro país fue deliberado», cuenta el presidente ruandés Paul Kagame en el primer episodio del documental This is football que se ha estrenado esta semana en la plataforma digital en Amazon Prime Video.

Supervivientes y verdugos del genocidio se lamían las heridas aún abiertas en un campo de fútbol. Allí desaparecían los rencores y los duelos. «Cuando nos teníamos que pasar el balón no mirábamos de donde venía el otro; nos lo pasábamos porque queríamos ganar», explica la ahora miembro del comité olímpico Felicité Rwemarika. Y el fútbol fue su redención. Precisamente Redención es el nombre de la primera de las «seis canciones de amor» al fútbol que componen los seis episodios de This is football, explica su cocreador, el periodista británico John Carlin. «Con estas historias queremos convencer a esos pocos herejes que reniegan de este deporte de que el fútbol va mucho más allá», explicó Carlin en la presentación, que tuvo lugar en Barcelona el pasado martes.

A caballo entre España y Seattle (Estados Unidos), nace este documental con vocación didáctica y emocional. «Casi todos sabemos lo que el fútbol nos remueve: queríamos dar una perspectiva nueva de este deporte», confesó el periodista británico. De la mano del productor Raimon Masllorens, de Brutal Media, lograron convencer a la productora indie británica October Films e, incluso, a la empresa Starbucks, iniciada en el audiovisual con este documental.

Los protagonistas

Esperanza, Fe, Redención, Orgullo, Admiración y Amor son los valores que resumen al fútbol como fenómeno mundial. Desde todos los puntos alrededor del globo surgen voces que defienden su propia visión de este deporte. Filmada en 18 países y con más de 180 personas implicadas en todo el planeta, This is football es un viaje por la historia con invitados de la talla del entrenador Pep Guardiola o el árbitro más joven de Sudáfrica tras sobrevivir a un cáncer, Fezile Hlophe. Seis horas como seis odas al fútbol: desde el ascenso tardío del fútbol femenino hasta la fe ciega por el alabado Leo Messi, recordando el inesperado paso de los vikingos islandeses por campeonatos mundiales y los millones de sueños que inspira este deporte.

Con You’ll never walk alone de fondo, Ruanda se reconstruyó para convertirse en uno de los países más prósperos del continente africano. El himno del Liverpool trae consigo lecciones de vida. Cualquier credo de este deporte sabe que una vez sientes la pasión por el fútbol, ya nunca caminarás solo.