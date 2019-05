Sergio Ramos pide la carta de libertad para marcharse a China

El futuro de Sergio Ramos en el Madrid está más en el aire que nunca. La relación entre el capitán y Florentino Pérez ha vivido diversos episodios de tensión en los últimos tiempos y ahora vuelve a encontrarse en un punto complicado. El defensa ha pedido al presidente que le deje marchar gratis a la Liga China, según informó ayer el programa Jugones de La Sexta. Ramos, de 33 años, tiene una oferta mareante y no quiere dejarla escapar. Quiere la carta de libertad, pero la respuesta de la entidad ha sido clara: «No te puedes ir».

El pulso entre Ramos y Florentino es evidente. Durante los últimos días ya se había dejado entrever el interés del internacional por cambiar de equipo. Se había hablado de propuestas de clubs de la Premier, empezando por el Manchester United y el Liverpool, y también de la Juventus de Cristiano, que vería con buenos ojos tenerlo a su lado para afrontar con más garantías el reto de conquistar la Champions.

Ayer se dio una vuelta de tuerca más al asegurarse que el central se reunió con Florentino para cancelar el compromiso que le une al Real Madrid hasta el 2021. Su astronómica cláusula es de 800 millones de euros y cobra 12 millones netos por temporada.

La Superliga china ha ofrecido un contrato multimillonario a Ramos, que se muestra partidario de la salida. La relación entre el defensa y el dirigente vivió un duro episodio el pasado mes de marzo tras la eliminación europea ante el Ajax. En una tensa charla ambos mostraron su descontento mutuo. «Lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo y por ti, pero si quieres echarme me pagas y me voy», le espetó Ramos al dirigente.

En algunos sectores se apunta que el objetivo real de Ramos es ampliar su contrato hasta el 2022 y subir su ficha hasta los 14 millones. La entidad aprobaría prolongarle un año, pero con un aumento más discreto. El capitán, que ya mejoró su ficha en el 2017, cuenta con el apoyo total de Zidane. Su marcha obligaría a contratar otro central además de Militao, fichado por 50 millones. Koulibaly (Nápoles), De Ligt (Ajax) y Marquinhos (PSG) ya han aparecido en las apuestas, sin olvidar a Hermoso (Espanyol), que costaría 7,5 millones y que ya jugó en el Real Madrid Castilla, el filial blanco, en Segunda B.