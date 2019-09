La temporada de la confirmación

Sin grandes estrellas pero con un bloque magnífico, el Unizar Dominicos firmó una gran segunda temporada en la División de Plata. Este año quiere volver a repetir el éxito. Las chicas de plata vuelven a ser la gran referencia de la mejor cantera aragonesa con sus 380 jugadores y sus 32 escuadras de las que siete son de chicas junto a trece mixtos.

David Verdugo vuelve a ser por segundo año consecutivo el técnico. «La mayor novedad es la ausencia de novedades. Lo fácil es decir que el objetivo es la permanencia y repetir la segunda vuelta del año pasado. Pero hay que ir mejorando día a día. Tenemos capacidad para mirar hacia arriba», explica el técnico castellano.

Este año sigue el mismo bloque del año pasado con el añadido de cuatro jugadoras juveniles de la cantera junto a la portera Marta Chica. Pero el equipo estará lastrado con cuatro lesionadas. Tres de ellas son por lesiones en los liga mentos cruzados de la rodilla. «Tenemos una retahíla importante de lesionadas. Sandra Salvador está a punto de volver a entrenar después de lesionarse en un partido del año pasado. La central Claudia Garcés tuvo el mismo problema en un entrenamiento y ahora le ha tocado a María Gracia. Volvió de vacaciones y entrenando hizo un mal gesto. No hay diagnóstico, pero la lesión tiene mala pinta. Son tres lesiones similares, producidas en diferentes momentos de la temporada y en distintas instalaciones». A todas ellas se suma la pivote Noemí García, que no ha comenzado a entrenarse por problemas de espalda.

Dentro de esta magnífica piña, la capitana y alma mater del equipo sigue siendo la portera Mari Luz Bernal. «Es la más experimentada de todas. Está fina, rápida, tiene mucha ilusión y sigue tirando de las jovenes. Pero esperemos que todas aporten. Este año Andrea Loscos, que fue nuestra goleadora del curso pasado, ya no es juvenil y tendrá que dar un pasito hacia adelante», indica.

El Unizar Dominicos ha realizado una intensa pretemporada. Compitieron en un torneo en Palencia enfrentándose al equipo local, el Pereda y el Getasur. El pasado sábado acabaron la etapa de pruebas perdiendo la Copa Aragón frente al Schär Zaragoza. Verdugo no se quedó muy satisfecho del rendimiento de sus jugadoras. «Era un derbi que hace mucho tiempo que no se repetía. Estoy contrariado puesto que jugamos extraño, con mucha precipitación. La cantidad de pérdidas de balón fue exagerada. El otro día no mandamos en el ritmo». Dominicos debuta esta tarde frente a Castro Urdiales en el pabellón de La Salle (18.00). «Son muy físicas y nos darán guerra», finaliza.