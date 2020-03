La utopía cumplida

No había pasado ni una hora desde que Pol Oriach se había llevado la medalla de oro del Campeonato de España de campo a través en la categoría sub-20 y el albeldense se disponía a presenciar un espectáculo único. La exhibición de dos zaragozanos en su casa en la categoría absoluta, Carlos Mayo y Toni Abadía. El joven atleta júnior se quedó alucinado con la carrera con la medalla de oro colgada al cuello. «Fue brutal y ha sido un verdadero espectáculo el que han dado los zaragozanos y me ha sorprendido la facilidad con la que ha ganado Mayo», decía el oscense.

Oriach no había visto nunca tanta gente apiñada en las cercanías de la línea de meta. «Ha sido como en el Campeonato de Europa que corrí en diciembre en Lisboa, tenía la sensación de mucha gente viendo las carreras. Había un barullos de entrenadores, padres, corredores... que no olvidaré nunca. El que hubiera tanto público y en el paso de cada vuelta me ayudaba a continuar», explicaba emocionado el atleta.

Toni Abadía también se quedó impresionado del ambiente en el Parque Lineal en Plaza. «Me pasó lo que a Carlos Mayo y me equivoqué en la pancarta de llegada. Reconozco que pensaba que estaba más cerca. Lo que se siente cuando enfilas los últimos metros es como lo del gol de Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica. Es un silencio muy raro y había tanto ruido que solo escuchaba el silencio», afirmaba Toni Abadía, que una vez que llegó a meta y abrazó a Carlos Mayo y Pepe Mareca, se dio un baño de multitudes. «Si en el circuito había 15 casos de coronavirus, yo era el 16», decía irónico el fondista del Nike.

Fernando García, el técnico que prepara a Pol Oriach, también se quedó impresionado de lo del domingo. El montisonense ha sido testigo de todos los Nacionales de cross desde que Eliseo Martín lo ganó en 1992 en Cáceres en júnior. «Ha sido genial y estoy muy contento porque el balance del campeonato es difícil de mejorar. Siempre hubo cosas puntuales de Toni Abadía, Isabel Macías y Luisa Larraga cuando ganó en promesa o a nivel colectivo teníamos posibilidades con los equipos en los que estaban los García o Eliseo Martín», decía el técnico.

A Fernando García, Mayo le recordó el poderío de Juan Carlos de la Ossa, el dominador del cross nacional con el cambio de siglo. «El poderío de Carlos y Toni ha sido total. Lo de Mayo ha sido impresionante porque ha corrido a lo Tete de la Ossa. Hizo lo mismo que el atleta de Tarancón, vino a ganar y salió con velocidad de crucero. Hicieron un tándem perfecto y lo de Toni fue magnífico. Se sobrepuso y luchó por la plata con una categoría brutal», indicaba el entrenador.

La pareja preparada por José Luis Mareca hizo posible la utopía. Primero y segundo del Campeonato de España. «Era un sueño jugarnos los dos el título, pero una cosa es la utopía y otra la realidad. Acusé el ritmo exigente de Carlos en la tercera vuelta. Él reconoció que le pudo el ímpetu tirando solo tan pronto». Mayo reconocía que «me ha sorprendido mucho cuando me he quedado solo tan pronto y lo he pagado un poco. Pero he sabido sufrir. He marcado un ritmo intentando que no me desgastara del todo porque iba muy justo al final».

Recuperación

Abadía supo reponerse a los malos momentos que pasó a mitad de carrera cuando perdía las opciones de plata frente a Ouassim Oumaiz. «He ganado mi batalla mental y esa plata es para mí como ganar el oro. El factor campo como en otros deportes jugaba a nuestro favor y eso me ha favorecido para llevarme la plata».

Todas las instituciones aragonesas fueron testigos de la demostración de poderío de los dos zaragozanos junto al oro de Pol Oriach y los tres metales por equipos. Con la emoción del éxito apareció el Toni más reivindicativo. «Se debe dar más visibilidad al atletismo y a nivel de la territorial se puede hacer mucho más. Esta legislatura no se ha hecho mucho por el atletismo aragonés, los deportistas tenemos que hablar directamente con las instituciones y es un cometido que es incómodo. Tenemos que estar pendientes de los horarios de las instalaciones o buscarnos la vida concentrándonos en Bronchales. Este año hay elecciones en la Federación Aragonesa y es importante que haya un cambio de presidente», decía Toni.

Los resultados llegaron después de seis semanas de una concentración en altura en Bronchales. «Han sido seis semanas de vida monacal y he preparado mi primer título de campeón de España al cien por cien», apuntaba Mayo. El atleta del Adidas se acordó de muchas personas después de llegar a meta. «He acabado Medicina, es año olímpico y he decidido centrarme en el atletismo. Destaco el apoyo de Javier Zapata, de Adidas. Espero que sea el preámbulo del año más feliz de mi vida. Lo era cuando gané el 10.000 del Europeo promesa, pero esto lo ha superado delante de mi gente», aseguraba.

Ahora luchará junto a Toni el próximo sábado para conseguir el récord de España de los 10K en ruta, en Laredo, en la prueba más rápida. Después comenzará su trabajo para acudir a los Juegos en el Nacional de 10.000 el 18 de abril. Eso será otra historia.