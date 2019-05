Huawei mantiene el despliegue de 5G y sus planes de negocio en España

Huawei sigue con sus planes como si nada hubiera pasado. El consejero delegado de la compañía china en España, Tony Jin Yong, ha reconocido este miércoles que el impacto en la opinión pública tras el veto del gobierno estadounidense es una obviedad, pero la compañía mantendrá los planes establecidos en España tanto en el desarrollo de los proyectos piloto de 5G como en el despliegue comercial, previsto para este verano.

En una rueda de prensa en la sede de la compañía en Madrid, el consejero delegado de la marca recordó que en España tienen acuerdos con todos los operadores y ninguno ha cortado esa relación. Además, Tony Jin Yong aseguró que Huawei mantiene sus planes sobre los pilotos de 5G de Red.es con Vodafone y Telefónica, así como el despliegue comercial 5G con Vodafone.

En España, Huawei es un actor importante en el sector de las telecomunicaciones y en el despliegue de 5G. De hecho, en este país la compañía realizó las primeras llamadas de 5G a nivel mundial de la mano de los dos principales operadores, Telefónica y Vodafone. Por lo que su actividad es importante y pretenden mantenerla como hasta ahora. Incluso, Jin Yong también confirmó que se mantiene en los planes de Huawei la apertura de dos tiendas, una en Madrid (prevista para junio de 2019) y otra en Barcelona después de verano.

Además, de en España, Tony Jin Yong apuntó que la compañía suma 40 contratos comerciales de 5G en todo el mundo y ninguno de ellos ha sido cancelado, además cuenta con más de 100.000 estaciones 5G desplegadas en todo el mundo. "No se ha producido ningún tipo de impacto en ningún contrato a nivel global, la compañía tenía un plan de negocio desde hacia tiempo y desde el principio utilizamos nuestros propios componentes y chips por lo que no habrá ningún impacto en la cadena de 5G. La mayoría de los Gobiernos conocen lo que hay detrás de esto desde hacía tiempo y Huawei es el mejor", agregó.

CAÍDA DE LAS VENTAS

En concreto, en España, Huawei cuenta con 35 millones de usuarios. Una marca importante a la cual el efecto del veto de Trump hizo temblar los cimientos de la cadena de ventas, según reconoció la compañía. En concreto, desde que saltó la noticia del veto por parte de Google, el domingo de la semana pasada, las ventas en España han caído durante los cuatro días siguientes entre un 25% y un 30%, según los datos de la compañía.

"Si digo que no han afectado a las ventas es mentira, cómo no iba a afectar con todas estas informaciones”, admitía el director general de consumo de Huawei en España, Pablo Wang. "Por supuesto que ha afectado a las ventas desde el domingo hasta el miércoles, pero ya desde el jueves de la semana pasada cogió ritmo. Anoche algunos promotores como El Corte Inglés ya me han llamado diciendo que han recuperado la cuota. Ya está todo más tranquilo y la gente ya entiende cual es la realidad", añadió Pablo Wang.

Sobre la posibilidad de que la compañía china tenga preparado un sistema operativo propio para su despliegue en el 2019, Wang aseguró desconocer dicha información. "No sé más información pero lo que se es lo que hemos ubicado. Estamos preparados", agregó.