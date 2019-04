La cineasta Paula Ortiz recibirá la medalla de las Cortes el día de Aragón

La directora de cine Paula Ortiz recibirá este año, con motivo de la celebración del Día de Aragón, la Medalla de las Cortes por el gran trabajo que ha desarrollado dentro del mundo del arte y la cultura, así como por potenciar la imagen de Aragón y romper el techo de cristal.

La presidenta de las Cortes, Violeta Barba, y los vicepresidentes, Florencio García Madrigal y Antonio Suárez, han hecho este anuncio durante la presentación de las Jornadas de Puertas Abiertas que tendrán lugar en el Palacio de La Aljafería con motivo del Día de Aragón los próximos 22 y 23 de abril.

Todos ellos han valorado positivamente la labor realizada por Paula Ortiz y han apuntado que este reconocimiento es para devolverle "el cariño" que pone en el desempeño de su trabajo hacia Aragón.

Sobre los diferentes actos que se han programado para el próximo 23 de abril, Violeta Barba ha recordado que va a ser la tercera jornada de puertas abiertas que se celebra en un año en el que el calendario "lo ha puesto un poco más complicado al coincidir con la celebración de la Semana Santa", pero en el que se mantienen los objetivos de transparencia y participación.

"Se siguen haciendo con la filosofía de transparencia y participación ciudadana, que ha sido transversal en todo el trabajo desempeñado por la Mesa de las Cortes de Aragón en esta novena legislatura. Así, se ha aprobado la reforma del Reglamento de las Cortes, la nueva organización de puestos de trabajo y se ha ahondado en temas como la creación de la nueva página web", ha explicado.

En las dos celebraciones anteriores con motivo de la apertura de puertas, la presidenta ha recordado que han sido más de 24.000 personas las que se han acercado hasta el Palacio de La Aljafería y que más de 2.500 han sido los ciudadanos que, acompañados por los diputados de los diferentes grupos políticos con representantes en la Cámara aragonesa, han sido guiados para visitar las dependencias de la zona parlamentaria.

Barba ha apuntado que estas jornadas tienen un cariz cultural "muy relevante" en los diferentes espacios, tanto interiores como exteriores y espera que "vuelvan a ser un éxito".

Por todo ello, el programa repite un formato que se ha demostrado que es "un éxito" y también el lema "Ven, entra, participa" porque es lo que se quiere mostrar y en lo que se ha basado el trabajo de la Mesa de las Cortes durante esta legislatura.

De nuevo se cursarán 300 invitaciones a los ciudadanos para asistir a los actos oficiales del día 23 de abril, que deberán solicitarlas por teléfono, y los actos culturales más destacados serán las actuaciones de los Titiriteros de Binéfar y la Camerata del Conservatorio Superior de Música de Aragón, el mismo día 23 en sesión vespertina.

Florencio García Madrigal ha calificado de una "experiencia rica" la labor que han desarrollado en esta legislatura desde la Mesa de las Cortes, a la vez que ha recordado que desde mediados o finales de junio los coches dejarán de tener acceso al recinto del Palacio.

Antonio Suárez ha bromeado con que a pesar de ser un veterano diputado, que ya ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones, en la Mesa de las Cortes es "novel". "Pero me están entrando ganas de quedarme", ha dicho.

Él ha sido el encargado de desvelar que la segunda edición del concurso de pintura rápida llevará el nombre de Antonio Torres, diputado al que se vio obligado a sustituir en la Mesa por su inesperado fallecimiento el pasado mes de enero, que fue quien lo impulsó.

En el programa al aire libre también se volverá a abrir el foso para la realización de grafitis y se descubrirá una ilustración oculta, además de que el lunes 22 se recibirá y dará la salida, a las 21.30 horas, a los participantes en la Jorgeada que van caminando o corriendo desde Zaragoza hasta Huesca y que en la anterior edición contó con la participación de 750 personas.