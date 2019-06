Cultura en blanco

Disfrutar de la cultura y no solo en los horarios habituales sino cuando el calor deja de apretar y el sol se esconde. Ese es el objetivo de la Noche en blanco, que este sábado celebra una nueva edición en la capital aragonesa avalada por el éxito de las anteriores, cuando los zaragozanos se echaron a la calle para disfrutar de exposiciones, conciertos, homenajes, visitas teatralizadas, danza, lecturas exhibiciones diversas, etc. Y todo ello, aderezado por actos en escenarios cerrados habitualmente que por una vez se abren al público. Todavía no está cerrada la programación, pero ya se han ido desvelando algunas actividades, la mayor parte gratuitas, que se celebrarán desde media tarde y hasta bien entrada la madrugada. Así que abran boca, lean, elijan y prepárense para una gymcana de propuestas interesantes.

El arte y la música serán protagonistas en diversos escenarios. El Paraninfo mantendrá abiertas sus puertas hasta las dos de la madrugada, hora hasta la que se podrá visitar las exposiciones (bien de forma individual o guiada) Lina Vina, la vida en los pliegues, Antonio Santos, el oficio de ilustrar y Más allá de Costa. Además, Monsieur Antoine Domador de pulgas hará dos pases de su show circense, se proyectarán las obras finalistas del certamen Videominuto; y se expondrá una de las motos diseñadas por el equipo de la Universidad de Zaragoza MotoStudent Unizar. En el Patio Central, La Chaminera presentará su espectáculo ¿Te fa buen sentir? ¿Te suena bien? y María José Hernández interpretará los temas de su último disco, Cartas sobre la mesa. En el Museo de Ciencias Naturales habrá charlas de especialistas en la materia sobre dinosauros, rastros de animales en tierras aragonesas, los yacimientos de Murero, el cocodrilo de Ricla o las sirenas que habitaron el Pirineo aragonés.

CIENCIA / En Etopia se vinculará la ciencia, el arte, el sonido y la tecnología con visitas guiadas y participativas a Ciencia consentido, donde se dará a conocer cómo es el día a día de un laboratorio; y a la exposición 30 años de Game boy: una consola en el mundo del arte junto a su comisaria Carlota Santabárbara. La música correrá a cargo de Lionware, un proyecto de música urbana y electrónica creada por Lucas Berna en 2016, y de DJ Naturale.

El Palacio de la Aljafería podrá visitarse de forma gratuita de 22.00 a 00.00, donde el equipo de guías realizarán explicaciones del monumento en lugares emblemáticos del mismo. Lo mismo ocurrirá en los museos de Zaragoza, tanto municipales como autonómicos o de gestión privada, que ofrecerán visitas guiadas y actividades para atraer público. Por ejemplo, en el Alma mater museum se descubrirán Los secretos del blanco, porque cada color esconde un mensaje, y en el museo Pablo Gargallo habrá un homenaje al escultor que le da nombre con la explicación de reproducciones de obras a cargo del profesorado y alumnado de Grado Medio de Soldadura y Calderería del Centro San Valero. En el Museo del Foro, cada media hora (a partir de las 20.00 y hasta las 22.30) habrá visitas guiadas donde se podrá conocer el mosaico de las musas.

Y en el del Fuego como ya es tradicional, los niños recibirán a Marshall, el perrito bombero de la Patrulla Canina o podrán participar en talleres de modelado, microraku y maqueta colectiva a cargo de CeramicActiva y Fernando Malo o disfrutar del espectáculo de Civi-Civiac, Insólito.

DE NOCHE AL CEMENTERIO

El camposanto zaragozano abre sus puertas a la música y al cine con un homenaje a La Banda del canal, ya que actuará junto a Swing and Co (20.30 y 22.30), pero además se podrá ver el documental que repasa la historia de la formación, y la Universidad organizará una actividad sobre hologramas.

En CaixaForum, además de entrada libre a las distintas exposiciones, se podrá ver el Tubo de Rubens, un experimento físico para demostrar gráficamente la relación entre una onda sonora y la presión de un gas. También habrá un taller de ciencia, la proyección de los mejores vídeos de cine mudo del concurso participa Meliés y la música de Lux Naturans.

Las visitas teatralizadas son uno de los grandes éxitos de cada Noche en blanco, que suelen colgar el cartel de No hay billetes. Las propuestas preparadas por Gozarte (con diferentes precios y es imprescindible reservar entradas en la web o en el teléfono 976207363) son visitas teatralizadas por la Zaragoza de cine, Los Sitios, la iglesia de San Felipe y con Alfonso I El batallador o rutas por el cementerio, por la Zaragoza negra, la iglesia de San Miguel o por los lugares literarios de lujuria, entre otros.

De aquí al sábado se irán conociendo nuevos escenarios e iniciativas en el Patio de la Infanta de Ibercaja, en la Cámara de Comercio, en el Museo Goya, en la Lonja, en el Museo de Zaragoza, en el Pablo Serrano, en el Archivo Provincial, en los Porches del Audiorama, en Arbolé, en el Auditorio o en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, todo por dar a conocer sus espacios a la ciudadanía y animarles a disfrutar de la cultura en espacios a menudo inaccesibles para el público.