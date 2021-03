David Llyod: "La máscara que lleva V es un símbolo neutral de resistencia"

David Lloyd (Reino Unido, 1950) comenzó a trabajar en el mundo del cómic a finales de los años 70 con Marvel UK, y aunque su trabajo es extenso, es conocido por una de sus principales obras, creada junto a Alan Moore, que está incrustada en el imaginario colectivo, V de Vendetta. En la actualidad, Lloyd es editor de la revista de comics online Ace Weekly.

-Publicó ‘V de vendetta’ hace más de 40 años. De hacerlo ahora, ¿habría cambiado el concepto de la historia?

-Creo que sería el mismo concepto, porque, afrontémoslo, nada ha cambiado. Cuando creamos el cómic era el mismo punto de vista global que el de ahora. Las dictaduras y el terrorismo son peores ahora. En la actualidad, el concepto autoritario se ha introducido en las sociedades democráticas. Cuando creamos V de vendetta las dictaduras eran obvias, ahora han cambiado a las grandes corporaciones y empresas. No hace falta hablar mucho de Trump, los supremacistas y el Capitolio. Es un ejemplo claro de autoritarismo fascista creciendo en una democracia.

-La máscara se ha convertido en un símbolo para muchos movimientos sociales, ¿ le hacen justicia a la idea?

-La máscara es un símbolo neutral de la resistencia, por eso muchas causas pueden usarla para sus propios propósitos, para resistir a aquello que quieran resistir. Preferiría que todas las organizaciones que la usan lo hicieran contra la tiranía, a veces resisten a la democracia pero no puedo controlarlo. La cuestión de cualquier trabajo es que una vez lo lanzas al mundo ya no eres responsable de ello, puedes esperar que represente lo que debe pero no lo puedes saber.

-¿Dónde ha visto usarla contra la democracia?

-En las protestas del Capitolio, cuando lo asaltaron. Un protestante lo estaba usando para ese propósito, incluso con el sombrero. Estaba resistiendo a la democracia, lo cual es una locura cuando lo piensas.

-Su personaje cree en la anarquía como modelo de sociedad, pero usted no lo ve del mismo modo, ¿por qué?

-Bueno, eso lo cree Alan Moore, para hablar de sociedades utópicas hay que hablar de personas utópicas, y yo no he visto a ninguna de ellas. El ideal de dirigir una sociedad a la anarquía, a sus principios, trata de individuos juntándose en pequeñas comunidades y ayudándose entre sí. No es caos, es una sociedad comunal. En eso piensa Alan, pero para ello necesitamos seres humanos perfectos, y yo no creo que tengamos ninguno, la gente quiere ser guiada, no creo que sean capaces de guiarse solos.

-Introdujeron conceptos novedosos como imágenes más cinematográficas o la supresión de burbujas de pensamiento y de onomatopeyas, ¿qué consiguieron con ello?

-La razón fue porque quería, y creo que Alan también, atraer a una audiencia que no era la habitual de los lectores de cómic y para hacerlo tienes que intentar eliminar esas cosas a las que los no lectores, las burbujas de pensamiento y los efectos de sonido, les pueda parecer estúpido, porque no están acostumbrados a ello. No ves ese tipo de cosas en el cine. Pero si las eliminas y cuentas la historia en rectángulos, porque todo lo que vemos está en rectángulos, ordenadores, pantallas… Si lo usas, vas a conseguir el efecto correcto de la narrativa del cine y la televisión, que es lo que queríamos lograr.

-Comenzó a trabajar en la industria del cómic cuando era un mundo más pequeño y accesible, ahora retoma esa idea con la revista digital Ace Weekly.

-Internet es un espacio ilimitado en el que puedes publicar, y no hay suficientes cómics publicados. El papel y los libros son geniales, pero tenemos todo un mundo que explorar. El problema del papel es el coste, y convertirte en un artista y creador en el mundo costoso es complicado porque es un universo pequeño.

-Ha contado en alguna ocasión que los autores de Ace Weekly tienen total libertad creativa. Conoce bien la industria del cómic, ¿qué ocurre cuando los ilustradores no la tienen?

-Pues que muchas ideas inteligentes e interesantes no llegan a ser publicadas. Si vas a los volúmenes de Ace Weekly verás algunas cosas muy locas que no se suelen ver o que no serían aceptadas por las grandes editoriales. Publicar en papel es muy caro y tienes que tener muy claro que vas a vender cientos de copias, de otra manera no se publica. Si tienes unas ideas muy locas y muy buenas, ¿a donde van a ir? Puedes publicarlo en internet y eso es lo que hacemos.

-Su colega Alan Moore ha sido muy crítico con el cine de superhéroes, ¿comparte esas críticas?

-Si puedes hacer una buena película, ¿por qué no? Lo único que me planteo sobre ello es que las personas que crearon a esos personajes sean respetados, pero no tengo nada en contra de ello.