Delacueva: «Vamos muy en serio; nos encantaría vivir de la música»

Tenía que haberse publicado en marzo del año pasado, pero la pandemia lo cambió todo. Casi trece meses después, la banda zaragozana Delacueva lanza su primer larga duración, un disco grabado a finales del 2019 y que los consagra como uno de los grupos con más proyección de la escena musical aragonesa. A pesar de su juventud, no son unos recién llegados. Con su primer epé ganaron el concurso PopyRock en el 2017 y en el 2018 hicieron lo propio en el Ambar Z Music, si bien es cierto que en el 2019 decidieron iniciar una nueva etapa con un sonido diferente, el salto a las letras en castellano e incluso la salida y entrada de miembros en la formación.

«Es un disco un poco más accesible y más popero. Hemos intentado que sea pegadizo y fresco dándole un toque más bailable a muchas de las canciones, aunque también hay otras más lentas con un aire más latino. No escondemos que el objetivo de este cambio de rumbo era llegar al gran público, por eso también decidimos cantar en castellano», ha explicado este jueves el líder de la banda, Manuel de la Cueva, tras la presentación del álbum en el Teatro Principal, donde tocarán el próximo 17 de mayo.

Desparpajo, un sonido muy fresco y una ambición bien entendida. Lo cierto es que Delacueva lo tiene todo para triunfar con su apuesta por un pop ecléctico y lleno de matices funk, disco, latin, soul y blues. «Vamos muy en serio y nos encantaría poder vivir de la música en exclusiva», ha subrayado el cantante y guitarra de la banda.

El coronavirus está poniendo las cosas bastante más complicadas en este año pandémico, pero los zaragozanos no se desaniman y ya tienen varios bolos cerrados antes del verano. Además de en Zaragoza, tocarán en Madrid, Valencia, Salamanca, Logroño y Huesca. Lo que sí provocó la crisis sanitaria es un cambio en la estrategia de lanzamiento de su álbum homónimo. Así, en el último año han ido publicando de forma espaciada hasta un total de siete temas. Algunos de ellos con videoclip incluido y con una notable acogida en las plataformas digitales. Buen ejemplo de ello son 'El invierno en Las Bahamas' o 'Delito', que acumula casi 16.000 visualizaciones en YouTube. «La idea inicial era sacar dos singles y luego publicar ya el disco. De todas formas estamos contentos porque el 'feedback' está siendo bueno, aunque lo importante son los directos y necesitamos tocar», ha subrayado De la Cueva, que ha apuntado que aún lanzarán algún otro videoclip.

En total, su primer larga duración cuenta con once temas en los que reconocen diferentes influencias. «Nos gustan diferentes estilos y muchos artistas, pero en concreto que nos hayan influenciado para este disco podríamos nombrar a Tom Misch, Dua Lipa, Chic o Jungle. Y de grupos en castellano pues por ejemplo los Veintiuno», ha comentado De la Cueva, que está acompañado en la banda por Pedro Simón (guitarra), Luis Ventura (teclados y guitarra), Sergio Pérez (batería) y Luis Gastelumendi (percusión).

El grupo ha contado con la colaboración en este disco de Erin Memento, quien canta en 'Miente', y del dúo zaragozano Matafuego Club, en el tema 'Quisiera morderte'. Como reconoce De la Cueva, la composición de las letras tiene referencias y guiños constantes al lenguaje y la atmósfera de los cuentos de Julio Cortázar. «En concreto, de Historias de cronopios y de famas he sacado un montón de ideas», ha destacado el líder de la banda, conocida anteriormente como Manuel de la Cueva and The Breeze.

El álbum, que estará a la venta desde este viernes en los canales digitales del grupo, está producido por DJC&SPI y se grabó en los estudios del Laboratorio Audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza en el Centro de Historias (fruto de su victoria en el Ambar Z Music).

De hecho, el apoyo del consistorio ha sido notable. Por eso, este jueves han participado en la presentación del disco en el Teatro Principal el gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo, y la vicealcaldesa Sara Fernández, quien se ha autoproclamado «fan declarada» de la banda. «Estoy convencida de que van a tener mucho éxito», ha dicho.

El tiempo lo dirá. Por el momento, los zaragozanos casi se conforman con tocar en directo. Lo harán por todo lo alto el 17 de mayo en un concierto en el Principal en el que estarán acompañados de Erin Memento y Matafuego Club. «Es un lujo poder tocar en este escenario», ha reconocido De la Cueva, que ya trabaja en nuevos temas que siguen la misma línea del disco recién estrenado.

La promoción "inesperada" de Fernando Simón

Hace unas semanas, las visitas a los videoclips de la banda zaragozana y sus seguidores en las redes registraron un crecimiento puntual meteórico. El ‘culpable’ no fue otro que el epidemiólogo Fernando Simón, que acudió al programa de Jordi Évole en La Sexta. Preguntado con sorna por el periodista si iría a un concierto de Miguel Bosé (firme detractor de las vacunas), el epidemiólogo dijo que prefiere otro tipo de música. Citó «a un grupo maño que hace una música excelente» y luego explicó que su sobrino (Pedro Simón) es el guitarrista.