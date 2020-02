El "esperpéntico poético" de 'La tuerta'

No tenía ni título la obra cuando a Jorge Usón, que debuta como director y autor del texto, le confirmaron que podría estrenarla en el Teatro del Mercado. Era final de verano del año pasado y todavía había mucho trabajo por delante con la actriz María Jáimez, que iba a ser la protagonista: “Jorge me decía que él quería llegar al ensayo y no conocerme y, a partir de ahí, me daba libertad absoluta y, a partir de ahí, se fueron revelando temas y apareciendo personajes”, asegura Jáimez, que fue más allá: “El trabajo ha sido una maravilla porque pasábamos de estar horas en silencio frente a frente en un teatro vacío a no poder trabajar de la risa, la diversión y la emoción que teníamos”. Y así, en un trabajo absoluto de creación fue tomando forma La tuerta, de Nueve de Nueve Teatro, que mañana jueves se estrena en el Teatro del Mercado (20.30 horas) donde estará hasta el domingo. Los propios Usón y Jáimez han presentado hoy la obra acompañados de la vicealcaldesa Sara Fernández y del gerente del Patronato de las Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo.

La obra parte, confiesa Usón, de la frase de Anne Sexton: “Vive o muere pero no lo envenenes todo” y, a partir de ahí, se fue desarrollando este “esperpento poético” según define el propio autor y director. En La tuerta, revela Jáimez, “una doncella del Barroco, una menina granadina sacada de un cuadro de Velázquez, sufre una herida de amor y se queda tuerta y ahí se plantea qué hacer, si culpar y castigar al otro o perdonar”. Una situación que encierra una reflexión: “A partir de ahí, veremos a Lucía, que podía ser cualquiera de nosotras hoy y cómo nos relacionamos con los diferentes tipos de amor, el romántico, el platónico, el que sucede a primera vista…”.

Con respecto a la escenografía, se ha jugado con “un gran lienzo en blanco porque el trabajo lo tiene que completar el público, queremos despertar al creador que tenemos todos dentro”, asegura Usón que explica que con esta apuesta “juegan un papel fundamental la iluminación y el sonido porque es un espacio vacío sin distracción y queríamos crear un espacio evocador, de ensueño. Por eso, llamamos al mejor diseñador de iluminación de España, Juan Gómez-Cornejo”.

En el trabajo ha jugado un papel fundamental el Museo del Prado, según revela Usón: “Es la mejor escuela de teatro porque es lo mismo pero a la inversa. Allí a partir de una forma aparecen los fondos, justo al contrario de lo que es el teatro. Goya y Velázquez han sido una gran fuente de inspiración para La tuerta”.

La obra de teatro se puede ver en el Teatro del Mercado de jueves a sábado a las 20.30 horas y el domingo a partir de las 19.00 horas. Las entradas, que se pueden comprar tanto en las taquillas del Principal como en las del Mercado desde una hora antes de la representación y en Ibercaja, cuestan 20 euros aunque hay entradas bonificadas por 15 euros.

“Lo que hemos querido hacer, desde la humildad, es algo transformador, un elemento para que el teatro se engrandezca”, concluye Jorge Usón.