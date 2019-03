«Este personaje reconcilia con la profesión», dice el actor Fele Martínez sobre el manipulador y cara dura Nacho, el veterinario al que interpreta en Todas las mujeres, un texto que tras una larga trayectoria como serie de televisión y película de cine, llega en su versión teatral al Principal de Zaragoza, donde podrá verse desde el viernes hasta el domingo.

Escrita por Alejandro Hernández Díaz y Mariano Barroso, quien se encargó de la dirección tanto de la serie de televisión como de la película, Todas las mujeres sedujo desde el principio a Daniel Veronese, que decidió llevarla a escena. Y también a Fele Martínez, quien ayer contaba que cuando se estrenó la película, en 2013, el papel de Nacho le sedujo «y pensé que me hubiese gustado hacerlo, y afortunadamente aquí estoy hoy». Eso sí, desde entonces no ha vuelto a ver la película, y menos desde que supo que iba a dar vida al protagonista que en el cine interpretó Eduard Fernández, «para no contaminarme».

Así, Fele Martínez es, sobre las tablas, Nacho, «un manipulador, seductor y encantador de serpientes» que utiliza a las mujeres como herramientas para lograr un fin, librarse de la cárcel y, a la vez, de su déspota suegro. Mujeres, cinco, que han sido importantes en su vida, desde su madre, a su amante, su exnovia... papeles que interpretan Lucía Barrado, Nuria González, Lola Casamayor, Mónica Regueiro y Ana Álvarez. «Es un texto que tiene un montón de lecturas, que habla por sí mismo y no solo de Nacho, sino de las cinco mujeres poderosas que le rodean, y que ponen a este ser en su sitio constantemente», cuenta el actor.

cinco asaltos / Cada encuentro con una de esas mujeres está concebido como una minipieza, y en esos «cinco asaltos», Nacho trata de volver a embaucarlas y va desarrollándose ese juego al que cada una llega con resquemor, «con el temor de que las puede volver a liar» y poco a poco va saliendo de nuevo «la personalidad de ese destalentado, de ese deficiente emocional y manipulador que se va hundiendo cuanto más insiste, pues ellas ya saben hacia donde va y le van dando puerta», explica Martínez.

Un juego entre lo másculino y lo femenino que invita a reflexionar sobre las relaciones de las personas con aquellas que le rodean, y que consigue transmitir esa necesidad de reflexión al público «que acaba escandalizándose con cada paso que da Nacho, de cómo puede ser tan despiadado e inconsciente con cada una de las mujeres». Y que a Fele Martínez le ha permitido «aprender y más bien admirar» el trabajo de sus cinco compañeras.

Todas las mujeres cierra el ciclo de marzo del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, dedicado a la mujer. En este sentido, Fele Martínez volvió a romper una lanza por sus compañeras de reparto y las mujeres en general: «Me considero feminista, creo totalmente en la igualdad de sexos y creo que es un absurdo perder un capital humano tan apabullante y necesario no dándoles oportunidades», concluyó.