Mata y Freire, protagonistas en el rally de cine Desafío Buñuel

La actriz de la galardonada Campeones, Athenea Mata, y la escritora e intérprete Espido Freire se pondrán al frente de dos de los cinco cortos que se rodarán en Teruel durante las 48 horas del rally cinematográfico Desafío Buñuel. La que es ya su tercera edición tiene como lema la película Los Olvidados, del propio Buñuel. Repite experiencia un año después Mariano Venancio, y se estrenan Josean Bengoetxea y Carlo D’Ursi. Actores y actrices que se suman a la lista de protagonistas de años anteriores: Verónica Forqué, Ruth Gabriel, Aida Folch, Beatriz Rico, Eloi Yebra o Santiago Alverú.

Cuatro de los trabajos, que se filmarán del 29 al 31 de agosto, fueron elegidos entre decenas de guiones llegados a la organización entre enero y mayo. El tiempo se come hasta los diamantes, de Juan Lorenzo Loureiro, trata de una adolescente que fantasea con el peligro y la muerte; una extraña y bellísima vieja, un ángel de la muerte armado con una escopeta; y un hombre que recuerda con nostalgia un tiempo mejor.

AMOR, ABANDONO Y UNA EPIDEMIA

Día de capricho, de Álvaro García Company y Andrea Trepat, cuenta la historia de Nuria, una niña de 8 años que cuida de Juan, su padre tetrapléjico. La niña cree que su padre no es feliz y para remediarlo intenta que vuelva a encontrar el amor con un plan perfecto: buscar a una mujer que se parezca a su madre para ayudar a cuidar a su padre. Lo que no ha tenido en cuenta es que el amor no es tan fácil de encontrar. Los olvidables, de Laura Calavia Safont, comienza de una manera típica: chica conoce a chico y saltan chispas. Pero él desaparece y ella no inicia ninguna búsqueda alocada por Teruel para encontrarlo. Pero, ¿y si la desaparición tuviera una explicación lógica y no estuviera huyendo de una relación? por último, Lilith de Isaac Balaguer, se ambienta en la España del 2109 que sufre una epidemia que arrasa Europa dividiendo a la población. En el cuartel general del ejército, en la antigua ciudad de Teruel, la Doctora Lilith tutela a unos niños huérfanos, recolecta plantas medicinales y limpia de basura las zonas exteriores. El quinto lo realizará Francia como país invitado con Les chaises vides, que dirigirá Pancho Almenara. Un anciano matrimonio vive solo en un pequeño pueblo, que hará de un paseo su bella despedida.

LAS REGLAS DEL RALLY

Todos los cortos deberán tener una duración de entre 1 y 10 minutos para ser posteriormente rodados en Teruel, con la inclusión de al menos dos localizaciones exteriores en la ciudad y la presencia de figurantes locales. Gracias a esta experiencia los cortometrajes rodados en 2017 y 2018 se han podido ver en festivales nacionales e internacionales, incluido el certamen de cine Buñuel Calanda.

Buñuel en el laberinto de las tortugas recibirá este año el Premio María Portolés, con el nombre de la madre del cineasta, que se entrega a una persona o entidad en reconocimiento a su implicación en la creación, producción, distribución o exhibición cinematográfica. De hecho, la cinta fue seleccionada ayer por la Academia para los Óscar por España. El filme galardonado adapta el cómic de Fermín Solís sobre las peripecias del calandino Luis Buñuel para poder rodar en Las Hurdes. La cinta se proyectará el 30 de agosto en el Jardín de la Fundación Amantes, y sus responsables recogerán el premio en la gala final.

El acto de inauguración tendrá lugar el 29 de agosto a las 11.30 horas en la Plaza del Torico, media hora después saldrán todos los equipos. Esta fórmula es diferente a la de un festival de cine convencional, aunque en ella también caben las proyecciones, las charlas y otras actividades.

El jurado de los premios estará presidido por la ex directora general de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Ana Arrieta; e integrado por el director del International Youth Film Festival Plasencia Encorto, José Luis Muñoz; el jefe de producción de Aragón Televisión, Jaime Fontán; la artista audiovisual y realizadora, María Pulido; y el director del Festival de Cine de Valencia para Niños, Jóvenes y Maestros, Josep Arbiol.

Desafío Buñuel está organizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Amantes de Teruel; y cuenta con la colaboración de Ibercaja y el Ayuntamiento de Teruel. En la presentación han estado presentes sus representantesñ. Además del concejal de Cultura, Carlos Méndez, han acudido el director provincial de Ibercaja en Teruel, Jesús Belmonte, y la directora-gerente de la Fundación Amantes, Rosa López.