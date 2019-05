El Principal emprende un viaje musical con El sobre verde

No tiene reparos en confesar que cuando recibió el encargo apenas conocía nada de zarzuela pero que en cuanto abrió el libreto se encontró «con una obra que podría ser de Jardiel, con esa socarronería española que hace que te identifiques y lo entiendas muy bien». El que habla es Alberto Castrillo-Ferrer que se ha lanzado a dirigir la zarzuela El sobre verde, con un elenco con amplia presencia aragonesa, y producida por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero. Esta llegará al Teatro Principal los próximos 30 y 31 de mayo con una producción que reestrenará el foso del espacio con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza. El propio Castrillo-Ferrer, acompañado de los actores Laura Plano, JJ Sánchez y Rafa Maza y del coordinador de la fundación, Alberto González-Lapuente, presentó ayer las representaciones en el propio Teatro Principal.

«Es una historia muy bonita, de un Quijote y un Sancho pero tratados como unos golfos de época que les toca la lotería y se acaban fundiendo el premio en Nueva York», reveló Castrillo-Ferrer que habló de la producción en sí: «Ya sé que para los de mi generación pueda echar para atrás pero la hemos despojado de toda la caspa y hemos dejado una gran producción en la que la historieta se ve trufada con números musicales estupendos en la que hemos recuperado la sonoridad jazzística de esta obra clásica». Para ello, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, que debuta en el Teatro Principal, será la encargada de poner la música en directo.

«Si la zarzuela tiene futuro debe tenerlo a través de la calidad y eso es lo que hemos hecho con una producción fantástica y muy divertida en la que nada tendría sentido si el público se acaba sintiendo decepcionado», explicó González-Lapuente.

Para Laura Plano fue una «sorpresa» que le llamara Castrillo-Ferrer y casi dio la «espantada» por sus dotes de canto, bromeó la actriz que explicó que es un «trabajo muy exigente detrás del escenario y delante ya que hay 18 coreografías pero es algo mágico». En ese sentido, Rafa Maza destacó que «es un libreto muy moderno, es el germen de los musicales porque en escena hay mucha diversión, coreografías y hasta moda de los años 20 como el charlestón». El tercer actor que asistió ayer a la presentación, el versátil JJ Sánchez, quiso darle el toque de humor al acto: «Cuando estábamos ensayando en Madrid, es cuando entendí que hay razas distintas. Por un lado están los pájaros, que son los que cantan como ellos, y luego los monetes que hacemos las payasadas… Cada uno tiene su matiz y ha sido una suerte trabajar con este equipo».

Un elenco mayoritariamente aragonés por obra y gracia de Castrillo-Ferrer: «Siempre piensa en nosotros», desveló una Laura Plano a la que contestó el director: «Sí, pero no por ser aragoneses sino por ser buenos actores. Había un elenco original que no podía continuar para estas actuaciones y yo le propuse a la fundación que contara con un reparto aragonés y no pusieron ningún problema», explicó.

La puesta en escena de esta zarzuela es una reivindicación más del género que realiza la fundación que coordina Alberto González-Lapuente: «Estamos trabajando para que vuelva a tener empuje porque la zarzuela puede juntarse con otros musicales perfectamente. El día que se dé el paso de que se represente con todos los honores será algo fundamental», concluyó.

Fernando Rivarés, consejero de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, destacó que «recuperar el patrimonio histórico es parte de ser un teatro público y el trabajo de Alberto ha sido llevar esta zarzuela al teatro total desde el concepto más moderno y contemporáneo del mismo».

El sobre verde, que tiene una duración de 90 minutos y está recomendada para edades a partir de 12 años, se representará en el Teatro Principal de Zaragoza el 30 y 31 de mayo a las 20.30 horas. Las entradas cuestan entre 5 y 30 euros.