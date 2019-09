Raphael reinventa sus éxitos en el pabellón Príncipe Felipe

Tras más de sesenta años dedicado a la música, Raphael vuelve a subirse esta noche al escenario del Pabellón Príncipe Felipe. Será con motivo del Raphael resinphónico World Tour, una extensa gira internacional continuadora del proyecto artístico Raphael Sinphónico. Después de cantar en Londres, París o Moscú, llega el sábado a Zaragoza para interpretar sus grandes éxitos arropado por una orquesta sinfónica. El concierto comienza a las 21 horas.

Hace menos de un año el cantante presentaba RESinphonico, su último trabajo, y anunciaba una nueva gira internacional que comenzó el 17 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, con las entradas agotadas, y a la que se pondrá fin este próximo mes de diciembre. Considerado por Raphael como uno de los trabajos más importantes de su carrera, reúne bajo una intensa fusión del tono sinfónico más clásico y de elementos propios de la música electrónica una selección de los grandes éxitos de su repertorio, desde Mi gran noche hasta Inmensidad: «La palabra cambio yo no la soporto. Yo lo que más quiero, por supuesto es el público; el público me tiene que ver siempre innovando. Espero que aquí pueda decir que he grabado el mejor disco de mi historia», reconoció Raphael en una entrevista previa al lanzamiento del disco.

Raphael sigue innovando/ Sus anteriores trabajos fueron una combinación de sus temas más nuevos junto con algunos de los compositores de referencia en el panorama nacional, revisiones de antiguos temas y nuevos enfoques, estilos y puntos de vista.

Grabado en Abbey Road (Londres), con RESinphonico aporta un nuevo enfoque en trece de los mayores éxitos de su repertorio, algunos como el eurovisivo Yo soy aquel regrabados por primera vez desde su lanzamiento original. «Hemos puesto en común algunos de sus grandes temas y les hemos dado un giro totalmente inesperado, en el que se junta lo antiguo y lo nuevo», expresó el productor musical Lucas Vidal, que también confesó que el «afán de renovación» del cantante les llevó a colaborar en «uno de los proyectos más apasionantes y rompedores» de sus carreras.

«Yo no cambio, evoluciono. Necesito reinventarme. Y este disco ha sido sin duda el más extremo. No sé qué haré después de haber llegado tan lejos en mi carrera», reconoce Raphael. Un artista que tras sesenta en activo es uno de los cantantes de referencia en el panorama nacional e internacional.