Spike Lee presentará en Venecia la película de Nate Parker

El actor, cineasta y guionista estadounidense Spike Lee, conocido por dirigir filmes como Malcolm X, participará en el 76º Festival de Venecia para presentar la última cinta del director Nate Parker, American Skin.

Los responsables del festival, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre en el Lido veneciano, han revelado los dos nuevos títulos que se estrenarán en la Mostra: este y el documental Beyond The Beach:The Hell & The Hope, del director y productor británico Graeme A. Scott.Ambos filmes estarán incluidos en la sección no competitiva Sconfini, en la que se proyectan las obras sin restricciones de género o duración.

Lee, quien no participa en la cinta, acompañará a Parker durante la proyección y después ambos mantendrán un diálogo con el público.

American Skin es el segundo esperado largometraje del director, actor, guionista y productor estadounidense Nate Parker, que debutó en 2016 en la dirección con El nacimiento de una nación, presentado en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el Premio del Público y el Gran Premio del Jurado.

En esta ocasión, Parker pone el foco en Lincoln Jefferson, un veterano de la Armada que busca justicia para su hijo asesinado a manos de un policía.

Graeme A. Scott se estrenará en la dirección con el documental Beyond the Beach: The Hell and the Hope, en el que trabaja junto al director de fotografía Buddy Squires para explicar la labor diaria de médicos, enfermeros y voluntarios de la organización italiana sin ánimo de lucro Emergency en lugares devastados por las guerras.

El jurado de la sección oficial del festival estará presidido por la argentina Lucrecia Martel; y el León de Oro honorífico lo recibirán Pedro Almodóvar y Julie Andrews.