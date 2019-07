¿Sueñan los androides con caribes electrónicos?

Trending Tropics (paronomasia de trending topic, anglicismo que denomina los chismes y noticias y acontecimientos más comentados en las redes sociales) es una distopía tropical. O una oferta bailable de robótica caribeña. ¡Vaya usted a saber! Eduardo Cabra (Visitante, en la travesía de Calle 13), de Puerto Rico, y dominicano Vicente García lideran el grupo, que, aunque autodefinido como «música sin cara en la era del selfie», en directo da la cara el cuerpo y lo que haga falta. El lunes, en Pirineos Sur, en el escenario de Sallent de Gállego, Trending Tropics ofreció un repaso a su disco de debut, homónimo, toda una declaración de intenciones sobre la dependencia de la tecnología: no una diatriba ni condena, sino la constatación de un hecho incontestable.

ROBOT EN ESCENA

En el álbum, Trending Tropics cuenta con las voces de artistas como Ziggy Marley, Vetusta Morla, Ana Tijouux, Li Saumet (Bomba Estéreo), Ile (vocalista de Calle 13 y hermana de Eduardo)... En directo esas colaboraciones están presentes virtualmente a través de un robot que domina la escena como un Deux Ex Machina dispuesto a resolver la trama. Pero no solo de tecnología vive el hombre, y ahí están, apoyando a los creadores del proyecto Javier Pérez (guitarra), Antoinete Rodríguez (voz), Frank Fuentes (percusión) y Leonardo Osuna (batería). Juntos y revueltos, humanos (¿debería escribir criaturas, por aquello del lenguaje inclusivo?) y máquinas, para una materia sonora de androides que sueñan con la exuberante música del sexto continente. Electrocumbia, rock, hip hop, pop ochentero, reggae-son, reguetón, ritualismo yoruba y otras especias se mezclan en el combinado rítmico de Trending Tropics, en una apuesta que quiere ser singular y vibrante.

Y lo es, digamos que parcialmente, pues en esa búsqueda de la piedra filosofal del sentido, Cabra, García, su robot y sus músicos navegan por un mar tempestuoso en el que no siempre el barco mantiene sujeto el timón; dicho de otra forma: canción por canción hay hallazgos notables en el programa, pero al conjunto le falta coherencia y claridad. Redefinir el concepto, vaya. El tiempo y la reflexión lograrán esa solidez que el proyecto apunta pero de la que aún carece. Ya dije que las piezas del mencionado disco guiaron el concierto (de On Fire a Elintelné, pasando por La enfermedad, Dandy del Congo, Reason, Silicon Love, Reason To Fight, La muerte de la muerte, El futuro ya pasó... Y justo es decir que algunas de ellas sonaron más brillantes que en el álbum. A Trending Tropics le falta afinar más su repertorio; pero aun así, bienvenidos sean los exploradores porque de ellos es el futuro.