El Teatro Principal recupera las lentejuelas y números musicales

El Teatro Principal acoge esta semana, de jueves a domingo, el espectáculo musical Maravilloso fue volver, un recorrido por el género de la revista, con canciones de ayer y éxitos de hoy. Una producción de la compañía Saga, que ofrece cuatro funciones con la dirección musical de Carlos Mansa, la coreografía de Lina Martinez y dirigido por José Saiz.

Un espectáculo de 100 minutos que busca poner en valor un género siempre presente en el siglo XX y que, hará honor a su máxima representante, Lina Morgan y sus grandes éxitos. 10 bailarines, junto a José Saiz, Isabel Guadí, Alberto Vazquez y Paula Bares. Números teatrales como Vaya par de gemelas, unidas a parodias de antaño y canciones actuales para recordar que el género de la revista puede ser para todas las generaciones. Ante todo, una comedia musical que hará revivir al público los mejores momentos de la revista, «aunque va a tener sus momentos de ternura», ha apuntado José Saiz durante la presentación del espectáculo en el Teatro Principal.

Cambios de vestuario continuos, plumas, colores y mucho humor en una obra cuyo ritmo no para hasta llegar a su final. Destinado a recuperar todo el género, no podrá faltar sobre el escenario la figura de la vedette, interpretada por Paula Bares. Saga producciones lleva activa desde 1998 y se ha ido especializando desde entonces en espectáculos familiares como No te vistas para cenar, Casting y Castigo y clásicos como El sí de las niñas o El gato con botas. A su vez, y sin cerrarse puertas a otras producciones, ha llevado a escena obras líricas entre las que destaca en género de la zarzuela con La corte de faraón, Luisa Fernanda o La canción del olvido.

El hilo conductor, la narrativa de Maravilloso fue volver, según ha explicado José Saiz, es el de dos actores veteranos, que sin haber tenido nunca un papel protagonista, recuerdan con nostalgia y entre bambalinas la profesión de la que han vivido, de algún modo «es también un homenaje al actor no conocido», ha apuntado Saiz.

A través del imborrable recuerdo que dejan sus escenas, sketches y números musicales, Maravilloso fue volver recupera por unos instantes a Lina Morgan. «No nos podíamos olvidar a la grande de las revistas», ha afirmado Saiz. Un homenaje a la vedette que se extiende de todo al mundo de lentejuelas, cómicos, canciones y hasta boas que durante tantos años cautivó a miles de espectadores con producciones originales, pasando de la revista más clásica hasta la actual.

Debido a las nuevas restricciones anticovid se tuvo que modificar el horario de las funciones, de tal manera que el jueves será a las 19.00 horas, el viernes a las 17.30 horas, el sábado a las 17.30 horas y el domingo a las 18.00 horas.

Desde el elenco de Maravilloso fue volver quisieron recordar una vez más que el público puede acudir con total seguridad los espectáculos en el teatro sin temer contagios por covid.