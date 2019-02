Sánchez anula su visita a Barcelona tras la ruptura del diálogo con el Govern

Y de paso que anule los presupuestos para Cataluña. Lo hacer público el Torra la cuartilla que le dio con las ansiadas linsojas ,fue una muestra de con un par decirles bien alto y claro el Gobierno de Pedro Sánchez ya no cede ni un paso más ya que eso sería ceder una vez más . Creo que el Pedro Sánchez les a metido un buen gol a los separatistas. Y que no apoyan los presupuestos pues no pasa nada elecciones y los salva patrias estarán encantados de implantar el 155. Y al que no le guste como es España que coja el tren y para Bruselas, y lo mismo hacen carrera .