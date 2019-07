Sánchez pierde la segunda votación de investidura con la abstención de Podemos

Esos que sólo hacen que hablar de la banda y no pierden oportunidad de desprotricar contra Pedro Sánchez culpandole de todo . Ruego por respeto hacia los Demócratas y Españoles de ley . Señores yo les pregunto por qué no han facilitado el poder dejar de hacer paztos con separatistas y populistas, eso de arrimar el hombro cuando la docracia y España lo necesita no va con ese españolismo del que tanto presumen. El las urnas nos veremos y señores si votaremos los demócratas y españoles de ley no tengan la mínima duda que votaremos de no ser que nos guste regresar otra vez a la España más negra .