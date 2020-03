Mohamed VI monta un despliegue policial para hallar al perro de un amigo

Las personas que estaban dando una vuelta por el paseo marítimo de las ciudades marroquís de Rabat y Salé el pasado fin de semana fueron sorprendidas por un despliegue policial ordenado por el rey de Marruecos, Mohamed VI. Los peatones, asustados, pensaron que algo grave había ocurrido, sin tener ni idea de que el motivo de la presencia de los agentes en el paseo era la búsqueda del perro de Abu Azaitar, un boxeador de Alemania que mantiene una estrecha amistad con el monarca alauí.

Y es que cuando el boxeador explicó a Mohamed VI que había perdido a su perro, este no dudó en llamar a la policía científica y hasta a una unidad canina para que tomaran las riendas del asunto. Según el diario 'As Sabah', en pocas horas y tras una búsqueda exhaustiva, el animal fue encontrado en un barrio de chabolas de Salé, junto a un joven que aseguraba que el perro lo había seguido hasta casa. Aun así, la policía trasladó al chico a comisaría, pensando que se trataba de un robo.

UN GESTO CRITICADO

A algunos medios de comunicación no les ha acabado de gustar el hecho de que el Rey "usara" a la Policía para encontrar a un animal de su amigo, hablando de un trato de favor hacia el boxeador.

