Polanski niega una nueva acusación de violación

A Roman Polanski y al equipo de su última película, El oficial y el espía, que se estrena hoy en las salas francesas, se les ha complicado el lanzamiento tras la denuncia de una mujer que acusa al director de haberla violado en su juventud.

En una entrevista incluida en el dosier de prensa que acompaña la película, Polanski dice ver en las acusaciones contra él «la misma determinación por negar los hechos» y condenarle por cosas que no ha hecho. «Desde la muerte de Sharon Tate me persiguen, es como una bola de nieve, en cada estación se añade una nueva capa, historias absurdas de mujeres a las que nunca he visto en mi vida y que me acusan de cosas que supuestamente ocurrieron hace medio siglo», alega el director.