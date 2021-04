La Autoridad del Canal de Suez reclama 767 millones de euros al 'Ever Given'

La Autoridad del Canal de Suez (SCA, en inglés) reclama una compensación de 916 millones de dólares (767 millones de euros) a los propietarios del buque portacontenedores 'Ever Given', informó este martes la aseguradora británica UK P&I Club.

El navío bloqueó la circulación por el canal desde que quedó encallado y atravesado en sus aguas el 23 de marzo, hasta que fue reflotado, tras repetidos intentos, el 29 de marzo.

La aseguradora esgrimió en un comunicado que la Autoridad del Canal "no ha ofrecido una justificación detallada" para esa reclamación, que incluye una partida de 300 millones de dólares (251 millones de euros) por "perdida de reputación" y otros 300 millones de dólares en concepto de "bono de salvamento".

"A pesar de la magnitud de la reclamación, que en gran parte no está respaldada, los propietarios y sus aseguradores han estado negociando de buena fe con la SCA", indica la compañía.

El 12 de abril, se hizo una "generosa y cuidadosamente estudiada oferta", detalla la firma, cuyos responsables se declaran "decepcionados por la subsiguiente decisión de retener hoy al barco".

Decepcionados

"Estamos asimismo decepcionados por los comentarios hechos por la SCA en el sentido de que el buque quedará retenido en Egipto hasta que la compensación sea pagada y que la tripulación no podrá abandonarlo durante ese tiempo", agregó.

La aseguradora destaca en su nota que el bloqueo del canal no generó ninguna "contaminación" en las aguas ni provocó ningún herido.

También recalca que cuando se produjo el suceso, el navío estaba "completamente operacional, sin defectos en su maquinaría" ni "en su equipamiento".

Un tribunal egipcio ha ordenado la retención del portacontenedores 'Ever Given', que se encuentra en manos de las autoridades egipcias desde el bloqueo que causó al quedar atravesado en el canal de Suez a finales de marzo, informó a Efe una fuente de la autoridad gestora del canal.

La fuente, que pidió el anonimato, dijo que el Tribunal Económico de Ismailiya tomó ayer la decisión de que el buque permanezca retenido en aguas del canal, donde ha estado desde que fue desencallado el pasado 29 de marzo.

Según la fuente de la Autoridad del Canal de Suez, ésta es una "decisión oficial para la retención de la embarcación de forma legal", un mero "procedimiento oficial" ya que no varía la situación del "Ever Given", que se encuentra en la zona del Gran Lago, en el punto intermedio del canal.

El enorme portacontenedores de bandera panameña, que integra la flota de la naviera taiwanesa Evergreen y es propiedad de la empresa japonesa Shoei Kisen, de 400 metros de eslora y una capacidad de más de 200.000 toneladas, fue sometido a inspecciones técnicas para comprobar que no había sufrido daños y estaba previsto que retomara su rumbo hacia Roterdam (Países Bajos), pero ha permanecido en Egipto.

"Arresto"

Por su parte, la aseguradora británica UK P&I Club lamentó el "arresto" del 'Ever Given' por parte de las autoridades egipcias hasta el pago de una compensación de 916 millones de dólares (767 millones de euros), reveló en un comunicado.

La aseguradora esgrimió que la Autoridad del Canal de Suez "no ha ofrecido una justificación detallada" para esa reclamación, que incluye una partida de 300 millones de dólares (251 millones de euros) por "pérdida de reputación" y otros 300 millones de dólares en concepto de "bono de salvamento".

Además, subrayó que los propietarios y sus aseguradores han estado "negociando de buena fe con la Autoridad del Canal de Suez" y que el día 12 de abril se hizo una "generosa y cuidadosamente estudiada oferta", a la que hoy le siguió la reclamación.

La aseguradora se mostró "decepcionada" porque el buque quedará retenido en Egipto hasta el pago de esa suma y "su tripulación no podrá abandonarlo durante ese tiempo", agregó la nota.

En una primera estimación después del incidente, la Autoridad del canal de Suez calculó pérdidas de entre 12 y 15 millones de dólares (entre 10 y 12,8 millones de euros) por cada día que el 'Ever Given' estuvo bloqueando el paso marítimo, generando un gran atasco de barcos.

Según Lloyd's, el bloqueo del canal provocó una retención de mercancías por un valor de unos 9.600 millones de dólares diarios, con el tráfico hacia occidente valorado en 5.100 millones y hacia oriente, en 4.500 millones al día.

Por su parte, un informe de Euler Hermes estima que el cierre del canal pudo costar entre 6.000 y 10.000 millones de dólares al día al comercio global.

Más de 400 embarcaciones de diferentes tipos llegaron a acumularse en el mar Rojo y el mar Mediterráneo a la espera de atravesar el canal, por el que pasa más del 10 % del comercio marítimo a nivel mundial. EFE