Detectan actividad en otra instalación de misiles en Corea del Norte

Fotos por satélite analizadas por expertos muestran actividad reciente en una instalación de ensamblaje de proyectiles norcoreana, lo que incrementa las especulaciones acerca de un posible lanzamiento tras la fallida cumbre de Hanói.

Las imágenes, analizadas por el experto en proliferación del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, Jeffrey Lewis, y colgadas en su cuenta de Twitter, muestran actividad en la llamada planta de Sanumdong, situada en el distrito de Ryongsong en Pionyang.

So, we saw some vehicles at a place. 😀 pic.twitter.com/ASw2fUSgWj