Detenido el policía implicado en la muerte del afroamericano en EEUU

El agente Derek Chauvin ha sido detenido este viernes por su supuesta responsabilidad en la muerte del afroamericano George Floyd al proceder a su arresto el pasado lunes en Mineápolis (Minesota, EEUU), un hecho que ha desencadenado una ola de protestas en el país.

El comisionado de Seguridad Pública de Minesota, John Harrington, citado por medios locales, ha anunciado que Chauvin fue arrestado por su presunto papel en el fallecimiento de Floyd.

George Floyd falleció tras pasar minutos en el suelo, ya esposado e inmovilizado por la rodilla de un agente blanco clavada sobre su cuello. "No puedo respirar! no me matéis!", imploraba Floyd, mientras las cámaras de testigos grababan un vídeo espeluznante, que se ha compartido en redes sociales.

Desde el lunes, las protestas por la violencia policial contra los negros se han propagado más allá de Minneápolis. El miércoles por la noche hubo una segunda noche de protestas en la ciudad, salpicadas por actos vandálicos, y también se vivieron manifestaciones en lugares como Los Ángeles o Menfis.