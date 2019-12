El FBI investiga como terrorismo el tiroteo cometido por un soldado saudí en una base de Florida

Ni el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni su secretario de Defensa, Mark Esper, han usado de momento la palabra “terrorismo” para hablar de la matanza perpetrada el viernes en una base aeronaval de Pensacola (Florida) pero con la "presunción de que fue un acto de terrorismo" funciona el FBI. Es la agencia federal la que investiga lo sucedido y ha identificado al autor como Mohammed Alshamrani, un militar saudí de 21 años que estaba en formación en Estados Unidos y mató a tres jóvenes soldados e hirió a otras ocho personas antes de ser abatido por la policía local.

The NAS Pensacola shooter is identified as Saudi national Mohammed Alshamrani. Anyone with information regarding his activites is encouraged to call 1-800-CALL-FBI. FBI Jacksonville is not aware of any credible threat toward the Pensacola community at this time. pic.twitter.com/RNc8ZL89WS