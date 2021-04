Irán afirma que los nuevos pasos nucleares son en "respuesta a la maldad" de Israel

Escalada en la guerra en la sombra entre Israel e Irán. Las dos grandes potencias de Oriente Próximo han aumentado sus enfrentamientos indirectos durante los últimos días. El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha afirmado que la decisión de elevar la producción de enriquecimiento de uranio al 60% es "la respuesta a su maldad", en referencia al reciente ataque a una planta nuclear atribuido a Israel. Mientras Estados Unidos e Irán se acercan en conversaciones en Viena para retomar el pacto nuclear, el Estado hebreo muestra su férrea oposición.

"Lo que han hecho se llama terrorismo nuclear, lo que hacemos es legal", ha declarado el presidente Rohani en una reunión del Consejo de Ministros. Irán acusa a Israel de haber saboteado la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz en el centro del país, aunque el Estado hebreo no ha confirmado ni desmentido las acusaciones. Dos días después del accidente catalogado de ataque, sabotaje y terrorismo nuclear por parte del Estado hebreo, Irán anunció este martes su intención de enriquecer uranio al 60% a partir de "la próxima semana".

Enriching UF6 up to 60% will be done in two cascades of IR-4 and IR-6 centrifuges in Natanz. Modification of the process just started and we expect to accumulate the product next week. This will improve significantly both the quality and quantity of radiopharmaceutical products. Gharibabadi (@Gharibabadi) 13 de abril de 2021

A su vez, al día siguiente de la acusación de Irán, un buque israelí ha sido atacado en las costas de Emiratos Árabes Unidos sin dejar heridos. A la espera de confirmación oficial, todos los indicios apuntan al servicio de inteligencia iraní. Durante los últimos meses, gran parte de la batalla entre ambas poderosas potencias se ha jugado en el mar con ataques a grandes embarcaciones iranís e israelís en aguas internacionales.

Más cerca de la bomba atómica

El enriquecimiento de uranio al 60% por parte de Irán ha hecho saltar las alarmas en la comunidad internacional. Hasta ahora, había llegado al 20%. Cada vez el país persa está más cerca del nivel del 80%-90% necesario para poder crear una bomba atómica. La República Islámica siempre ha negado querer dotarse del arma nuclear bajo el argumento de que su moral y su religión se lo prohíbe.

"Quisisteis vaciar nuestras manos durante las conversaciones pero nuestras manos están ocupadas", ha dicho Rohani tras anunciar la instalación de nuevas centrifugadoras que enriquecen el uranio de forma más rápida. El diálogo indirecto que está teniendo lugar en Viena entre delegaciones estadounidenses e iranís augura el fin del bloqueo entre ambos países. La retirada unilateral de Trump del pacto nuclear y la imposición de duras sanciones provocó la ruptura en 2018.

Hasta entonces, Irán había respetado el límite de enriquecimiento de uranio al 3,6%. Pero cuando el anterior presidente estadounidense abandonó el pacto, los iranís empezaron a incrementarlo.

Juego diplomático

Aún le queda recorrido al juego diplomático entre ambas potencias, pero las partes implicadas hablan de resultados "satisfactorios" después de una intensa semana pasada. En Israel, Netanyahu también se ha pronunciado durante una visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. "Nunca permitiré a Irán obtener la capacidad nuclear de llevar a cabo su objetivo genocida de eliminar Israel", ha afirmado el primer ministro israelí.

"En Oriente Próximo no existe una amenaza más seria, más peligrosa, más urgente que la planteada por el régimen fanático de Irán", ha repetido el mandatario. En este conflicto a base del ojo por ojo, nadie acaba de arañarse de verdad. Una guerra entre ambas potencias tendría consecuencias catastróficas, y ambas lo saben.