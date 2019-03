Al menos 40 muertos en el ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda / Últimas noticias

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha mostrado sus condolencias a los afectados por la matanza de Nueva Zelanda y ha comunicado el refuerzo de las mezquitas en Londres para garantizar el rezo seguro de los feligreses.

Heartbreaking news from New Zealand this morning where innocent people have been murdered because of their faith.



London stands with the people of Christchurch in the face of this horrific terror attack. London will always celebrate the diversity that some seek to destroy. pic.twitter.com/QEzYn5IQuN