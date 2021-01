La mujer muerta en el asalto al Capitolio era una veterana exmilitar

La mujer que murió el miércoles tras participar del asalto a la sede del Congreso en Washington abatida por la policía del Capitolio responde a la identidad de Ashli Babbit, veterana exmilitar y ardiente seguidora del presidente Donald Trump y residente en California. La víctima formaba parte de un grupo de manifestantes partidarios del mandatario estadounidense que irrumpieron en el Capitolio cuando los legisladores llevaban a cabo la certificación del triunfo del demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre.

Militar durante 14 años, Ashli Babbitt, realizó cuatro despliegues con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según la cadena de televisión KUSI, tras entrevistar a su esposo. Babbitt, que no ha sido identificada oficialmente por la policía, vivía en la región de San Diego, en el sur de California, con su marido, que la describió como una "gran seguidora del presidente Trump". El hombre no viajó a Washington para participar en la protesta. "Realmente no sé por qué decidió entrar" , declaró su suegra, citada por una periodista de la cadena Fox 5.

Los manifestantes a favor de Donald Trump han asaltado el Capitolio mientras se estaban certificando los votos que otorgaría la victoria a Joe Biden. El edificio está bloqueado y varias instalaciones han sido desalojadas.pic.twitter.com/mO15l0frk1 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 6, 2021

En su cuenta de Twitter, Ashli Babbitt se presentaba como "excombatiente" y "libertaria". Recientemente había retuiteado numerosos mensajes de personas que viajaban a Washington para responder al llamamiento de Donald Trump.

"Nada nos detendrá"

El martes, Ashli Babbitt respondió a alguien que se quejaba de la anulación de su vuelo: "Nada nos detendrá (...) Ellos pueden intentar, intentar e intentar pero la tormenta está aquí y está descendiendo sobre Washington DC en menos de 24 horas (...) De la oscuridad hacia la luz".

"Agentes uniformados de la policía del Capitolio enfrentaron a los asaltantes y, en un momento, uno de ellos hizo uso de su arma de servicio" y alcanzó con un disparo a la exmilitar, según el relato llevado a cabo por el jefe de la policía del Capitolio, Robert Contee. Babbit fue declarada fallecida tras ingresar en el hospital y se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de su muerte. Otras tres personas, una mujer y dos hombres, murieron en los alrededores del Capitolio "por emergencias médicas" distintas, dijo Contee, sin precisar si se trataba de manifestantes ni precisar las causas de la muerte. La policía realizó 52 arrestos, incluyendo 26 dentro del Capitolio.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció una extensión del estado de emergencia por 15 días hasta el juramento de Joe Biden, previsto para el 20 de enero, ante temores de nuevas acciones violentas de los simpatizantes de Trump.