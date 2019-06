Trump mantendrá una reunión "prolongada" con Xi en Japón

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado hoy que finalmente mantendrá un "reunión prolongada" con su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 de finales de mes en Japón, para abordar la disputa comercial entre ambos países.

"He tenido una muy buena conversación telefónica con el presidente Xi de China. Tendremos una reunión prolongada la próxima semana en el G20 de Japón. Nuestros respectivos equipos comenzarán las conversaciones antes de nuestro encuentro", ha afirmado Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter tras semanas de dudas acerca de si ambos líderes se verían.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.