Un vídeo muestra el supuesto impacto de un misil contra el avión ucraniano

Un vídeo aparecido en la tarde de este jueves muestra presuntamente el momento en que un misil impacta con el avión ucraniano, que instantes después se estrella a las afueras de Teherán, de donde acababa de despegar con 168 pasajeros a bordo.

En la grabación se ve desplazare, sobre el cielo nocturno, un punto de luz, que supuestamente se trataría del avión canadiense. De repente, un estallido se produce en ese objeto, que podría corresponder con el impacto de un misil.

En una toma posterior, el vídeo muestra el punto de luz ir perdiendo altura y, tras desaparecer de la vista, se ve un resplandor, que podría corresponder al impacto en tierra.

INVITACIÓN A EEUU

Este jueves, las autoridades de Canadá y EEUU expresaron sus indicios, basados en informes de inteligencia, de que el avión ucraniano fue derribado por un misil tierra-aire iraní disparado por error.

Las autoridades de Irán lo han negado e incluso han invitado a expertos de Canadá y EEUU a participar en la investigación del siniestro, una propuesta que ha sido aceptada.

Mientras, continúan apareciendo grabaciones de los instantes finales del siniestro. En un vídeo difundido ayer en las redes sociales y grabado desde un coche en marcha se ve el momento en que el aparato impacta contra el suelo.

