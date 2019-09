«El poder convierte a las personas en ególatras»

Nativel Preciado (Madrid, 1948) es periodista y escritora. Aunque se ha especializado en el género biográfico cuenta con más de quince obras en su haber. La más reciente, El nobel y la corista, que este lunes ha presentado en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Un libro que muestra la vida de Einstein desde un punto de vista apenas conocido hasta ahora.

–¿Cómo surge la idea de ‘El nobel y la corista’?

–A mí siempre me interesó la figura de Einstein, y leía todo lo que aparecía en torno a su vida. Entonces descubrí un libro de su primera mujer, que me ofreció una visión de Einstein muy dura. Luego leí muchas cosas sobre la vida privada de Einstein, que demuestran que se ocupaba mal de sus hijos y trataba a las mujeres muy mal. Llegó un momento en el que leí un libro sobre los diez días que estuvo en España, y aparecen retazos de sus diarios. En uno de ellos dijo: «esta tarde tomo el té con una aristocrática señorita». Yo me inventé el personaje de la señorita con la que tomó el té, y así surgió la historia de Margot Denís.

–En la trama se combinan personajes y hechos reales con otros inventados, ¿qué parte de ficción y de realidad tiene el libro?

–Toda la época histórica, los ambientes, los personajes históricos, la visita de Einstein a España… es absolutamente real. La única parte de ficción es la que se refiere a Margot Denís. Aunque no está muy alejado de la realidad ahí dejo volar mi imaginación.

–¿En quién se inspiró para crear a Margot Denís?

–En la época de los años 20 había en España un teatro de variedades y muchas coristas. Una de ellas se llamaba Julia Fons, que fue amante de Alfonso XIII. Me inspiré en ella para dibujar el personaje de Margot Denís, una luchadora muy capaz como las mujeres descendientes de la saga Denís.

– Las mujeres de la saga Denís son fuertes, luchadoras, independientes...

–Sí, pero todas a pesar de ser fuertes, inteligentes, independientes, de buscarse la vida… están marcadas por la fuerza y la personalidad de Einstein. Todos los personajes giran en torno a su figura, unos porque buscan lo que tuvo que ver con su abuela, otros por su relación con Margot, otros porque emprenden un viaje para conocer a sus descendientes.

- También aparece en el libro el personaje de Alfonso XIII, ¿qué diferencias y similitudes ve con Albert Einstein?

– Las diferencias entre ambos son abismales. Alfonso XIII aparece porque retrato esa época. A Einstein, como lo recibieron con todos los honores, lo recibe Alfonso XIII. Él era opuesto a Einstein en que era un frívolo sin más interés que los coches, la caza, las mujeres y el cine pornográfico… no tiene nada que ver con Einstein, aunque los dos fueron muy mujeriegos. Es quizá la única coincidencia que pueden tener.

– Una de las reflexiones que revela en el libro es que cuanto más poder tiene una persona más estúpida se vuelve.

– Afortunadamente hay excepciones. Pero sí que es verdad que el poder convierte a las personas en ególatras. Pasa con los genios como Einstein, con los políticos cuando tienen mucho poder, con los reyes, con todo el que no es capaz de dejar los pies en la tierra, se olvidan de todo y creen que el mundo está a su servicio. Hablo de Einstein, de Stephen Hawking, de Picasso… me llama mucho la atención por qué hay personas que pintan bien, hacen una música excelsa o son genios con una mente descomunal y en su vida privada no los quieres tener al lado.

–Aunque la historia está narrada principalmente desde el punto de vista de las Denís, tres hombres muestran su visión. ¿Qué papel juegan en la trama?

– Pues esos hombres dan una visión más completa. En el libro no aparecen solo personajes que usan a las mujeres como objetos a su capricho o que no las respetan. Los personajes masculinos que aparecen en la novela son hombres feministas en un sentido pleno de la palabra. Hombres que entienden el papel de las mujeres y viven en su compañía como iguales.

- Entonces, ¿se puede considerar una obra feminista?

– La obra se considera feminista porque no se puede evitar. Cuando una autora tiene una visión de las mujeres feminista, le gusta destacar o dar a conocer personajes en los que defiende esas ideas. Y al ser mujeres solas y fuertes es inevitable que tenga ese aroma feminista, porque el feminismo no es más que la lucha que les corresponde a las mujeres de igualdad de derechos.