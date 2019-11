Un libro de un funcionario de la Casa Blanca presenta a Trump como inepto y machista

No es nada habitual encontrar ensayos políticos firmados por autores anónimos, pero tampoco la política de Estados Unidos atraviesa por una fase particularmente convencional. El último libro sobre la presidencia de Donald Trump, que saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre, lleva la firma de "un funcionario senior de la Administración de Trump" y ahonda sobre la extensa biblioteca de ensayos críticos publicados durante su presidencia. El retrato que se desprende de los extractos adelantados esta semana es el de un dirigente caprichoso, impulsivo e inepto, tendente a humillar a sus asesoras con comentarios machistas, a despreciar la separación de poderes y a abanderar posiciones propias de un autócrata. Como el propio título de la obra sugiere 'A Warning' (Una advertencia)--, su autor presenta a Trump como un peligro para la nación.

"Es como un niño de 12 años en una torre de control aéreo que presiona los botones del Gobierno indiscriminadamente, indiferente a los aviones que se deslizan sobre la pista de aterrizaje y a los vuelos que despegan frenéticamente", se lee en las páginas del libro. Su autor sostiene que, el año pasado, un grupo de altos cargos de la Administración estuvieron a punto de dimitir al unísono para llamar la atención sobre la conducta del presidente, pero al final dieron marcha atrás por temor a que su gesto de protesta desestabilizase todavía más al Gobierno.

Su autor es el mismo que publicó el año pasado una controvertida columna de opinión en The New York Times donde se presentaba como un integrante de "la resistencia en el seno de la Administración Trump" y describía cómo algunos altos cargos se habrían confabulado para frenar los instintos más temerarios del presidente. "He decidido publicar esto de forma anónima porque el debate no gira en torno a mí", escribe en 'A Warning'. "Gira en torno a nosotros. En cómo queremos que la presidencia refleje nuestro país".

La Casa Blanca no ha tardado de presentar su trabajo como una "obra de ficción" repleta de "mentiras" y escrita por "un cobarde", una opinión que comparte más de uno fuera del círculo de lealistas al presidente, ya que numerosos diplomáticos y asesores de seguridad de la Casa Blanca han arriesgado sus carreras en las últimas semanas para testificar en la investigación de impeachment abierta en el Congreso contra el presidente.

El libro analiza también el comportamiento de Trump hacia las mujeres de su entorno profesional. "Hace comentarios sobre su apariencia y desempeño. O sobre su maquillaje. Hace bromas sobre su peso. Critica la ropa que llevan. Y cuestiona la dureza de las mujeres de su órbita", escribe el autor. "Utiliza expresiones como cielo o cariño para referirse a reputadas profesionales, precisamente la clase de actitud que un jefe no debería desplegar en un entorno profesional".

Esa conducta ya había sido descrita en varios artículos periodísticos y es el centro de Todas las mujeres del presidente, un libro publicado el mes pasado que presenta a Trump como un depredador basándose en entrevistas con más de un centenar de mujeres que dicen haber tenido encuentros sexuales no deseados con el magnate neoyorkino.