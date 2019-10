Àlex Márquez falla en su primera 'pelota de partido'

El catalán Àlex Márquez (Kalex) ha desaprovechado la primera pelota de partido que tenía en el Gran Premio de Australia, que se celebra en Phillip Island, para ser campeón de la categoría de Moto2, pero se siente con fuerzas y muy esperanzado de poder celebrarlo, el próximo domingo, en el rapidísimo circuito de Sepang (Malasia). El hermanísimo, que concluyó en la octava posición en una carrera ganada y dominada por las dos KTM oficiales del surafricano Brad Binder, ganador, y el español Jorge Martin, vio como su máximo rival, el veterano piloto suizo Thomas Luthi (Kalex), de 33 años, acababa tercero y reducía la diferencia con el líder y aún favorito a 28 puntos. Si Márquez gana o queda por delante de Luthi, en Sepang, se proclamará campeón.

La carrera fue, desde luego, un cúmulo de problemas para Márquez, que, en la cuarta curva, ya estuvo a punto de ser tirado por un voluntarioso y rapidísimo Iker Lecuona, como también, a lo largo de la pelea mantenida con un númeroso grupo de otros siete pilotos, Tetsuta Nagashima también pudo haber destruido su carrera en más de un adelantamiento excesivamente agresivo e ilógico, como reconoció, sin ganas de polémica, por supuesto, el propio líder del Mundial.

La prueba, dominada de forma escandalosa por las dos KTM oficiales, que están haciendo un gran final de temporada y de eso se ha aprovechado hoy Márquez, pues de ganar Luthi las posibilidad del hermanísimo hubiesen sufrido, en Phillip Island, un duro golpe, acabó con el líder del team Estrella Galicia 0,0 MDS en la octava posición. Como dijo su manager, Emilio Alzamora, mejor eso, que buscar más y caerse.

La verdad es que no estoy pilotando como a mitad de temporada cuando gané carreras. No diré que me siento atenazado, no es tanto así, pero debería soltarme más. Hoy, desde luego, ha sido, en ese sentido, un día muy complicado, pues estaba metido en un grupo donde la agresividad era patente y, sobre todo, rodeado de pilotos que no tenían nada que perder si se la jugaban en cada curva, explicó Márquez, visiblemente afectado por el resultado, pero ansioso de viajar ya a Kuala Lumpur para afrontar el que podría ser el GP de su vida.

Una carrera muy retorcida

Ha sido, en total, un fin de semana muy duro y difícil, contó Márquez. La carrera ha empezado con un enorme peligro en la cuarta curva cuando por poco me sacan de la pista y, luego, me he metido en un grupito con Lorenzo Baldassarro, Stefano Manzi, Iker Lecuona, Remy Gardner, Tetsuta Nagashima, Marcel Schrotter y Nicolo Bulega donde todos pilotaban sin concesiones.

Al final, seguimos líderes, seguimos puntuando, hemos de analizar serenamente la carrera, aprender de los errores y llegar a Sepang con ganas de ganar, que es lo que mejor nos vendría para ser campeones. El catalán reconoció que, durante toda la carrera, ha temido ser tirado por alguno de sus rivales en ese grupito. Creo, insisto, que no estoy del todo fino y, al llegar a circuitos complicados, con días difíciles por el tiempo, no ir fino sobre la moto, hace que pierdas algunas décimas por vuelta sobre la moto y no tomes tantos riesgos, siguió explicando Márquez.

Aspiraciones intactas

Todavía seguimos dependiendo de nosotros mismos, como ha sido a lo largo de la temporada y, por tanto, tanto la moto como el equipo y yo debemos de sacar de nosotros mismos lo mejor, cosa que estoy convencido ocurrirá en Malasia, haciendo un fin de semana de 10, concluyó Márquez, que insistió en que todo el mundo sabe lo difícil que es cerrar un Mundial y más en una categoría tan, tan, igualada como Moto2. Lo importante es que sigamos teniendo oportunidades de campeonar en cada gran premio y, sobre todo, que esas oportunidades dependan de nosotros y nada más.

Mundial de Moto2: 1. Àlex MÁRQUEZ (España), 242 puntos; 2. Thomas LUTHI (Suiza), 214; 3. Brad BINDER (Suráfrica), 209; 4. Jorge NAVARRO (España), 199 y 5. Augusto FERNÁNDEZ (España), 192.