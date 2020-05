Rossi: "Debemos correr, está en juego el futuro de MotoGP"

Todo el mundo está pendiente de cuándo regresará el Mundial de motociclismo y, muy especialmente, la categoría de MotoGP, que es la única que, de momento, no se ha estrenado, ya que Moto3 y Moto2 tuvieron su bautismo del 2020 en Losail, Catar, en el primer gran premio de la temporada. Y no solo se quiere saber si Marc Márquez (Honda) seguirá intratable (dicen que su hombro derecho está ya perfecto), si el ‘Diablo’ Fabio Quartararo (Yamaha) o su futuro colega Maverick Viñales serán capaces de toserle al chico de Cervera (Lleida) y, sobre todo, si Valentino Rossi (Yamaha) dará señales de vida como para alargar su contrato con Yamaha y/o Petronas, el equipo ‘satélite’ de la firma de los diapasones, hasta más allá del 2021.

Rossi, por ejemplo, acaba de seguir dando señales de estar muy, muy, enchufado y con ganas de volver a correr y, por supuesto, de, si se presenta la ocasión, seguir en la movida aunque sea lejos del equipo oficial Monster Yamaha pero, sin duda, con material ‘pata negra’, el mismo que utilizarán ‘MVK’ y el ‘Diablo’ el año que viene. Y, sobre todo, el ‘Doctor’ quiere que se reemprenda la temporada porque, tal y como acaba de declarar en una entrevista en el diario italiano ‘La Repubblica’, “debemos volver lo antes posible, pues está en juego el futuro, la supervivencia, de MotoGP”.

Jerez, al final del túnel

“No podemos saber exactamente qué sucederá”, señala el poseedor de nueve títulos mundiales, “pero en mi opinión creo que, finalmente, habrá carreras [este año], porque queremos correr”, pensando, sin duda, en ese doble inicio que ha prometido, bueno, que ha planteado Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sport, organizadores del Mundial, al Consejo Superior de Deportes (CSD), en Jerez, a mediados del mes de julio (19 y 26, concretamente).

“Es importante, muy importante, para todos, para los pilotos ciertamente, pero también para los equipos, las personas que trabajan en el ‘paddock’, los patrocinadores. Hay muchísima gente trabajando en torno a esto y que necesita volver lo antes posible. Este año es fundamental correr carreras”, dice ‘Vale’, que reconoce que no le pilló por sorpresa la decisión de Yamaha de escoger a Quartararo como compañero de Viñales en el ‘team’ oficial a partir del próximo año.

Rossi, más allá del 2020

Sobre su futuro, no hay futuro. O no hay futuro inmediato. O no piensa en ello, pese a que los dueños del equipo Petronas ya han dicho que estarían encantados de contar con él las dos próximas temporadas, siempre y cuando ello no suponga un cambio radical de su estructura. Petronas ha venido a decir que está de acuerdo con Yamaha de fichar a Rossi, quién no lo haría, pero que no quiere cambiar su idea de escudería ni su organización por las exigencias que pueda significar tener a ‘Vale’.

Y respecto a Rossi, poco más. Reconoce en esa charla con el diario italiano que quiere probarse durante los grandes premios que se disputen este año y, después, tomar la decisión de seguir o no seguir, aunque en toda Italia dan por seguro que, como poco, el ‘Doctor’ correrá aún en el 2021 y 2022.