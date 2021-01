Los Reyes Magos vienen por internet

Cuando Jesús nació en Belén, llegaron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo: "¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle". Es 5 de enero y los Reyes Magos llegan hoy a Aragón. Este año será diferente, porque el coronavirus así lo decidió en marzo del año pasado, pero los niños podrán seguir disfrutando de su visita en diferentes formatos.

Una llegada tan especial, desde tan lejos, no podía dejar pasarse por alto. Un día único en el año, donde la felicidad de los más pequeños es lo que más importa. Si te has portado bien, seguro que Melchor, Gaspar o Baltasar tienen un regalo para ti. Este año será más complicado poder verlos en persona en cada rincón de la comunidad, pero seguro que mañana, habrán desaparecido los vasos con leche y los turrones, y las huellas de los camellos estarán en las puertas de las casas. Una pandemia no es suficiente para impedir que lleguen a cada hogar.

Los Reyes Magos necesitan una cálida bienvenida, porque vienen del frío Oriente y las temperaturas de estos días les acompañan en Aragón. Pero este año lo que más preocupa a los municipios es prepararse para recibirlos en las mejores condiciones sanitarias posibles. Así, las tradicionales cabalgatas dejarán paso a, por ejemplo en Zaragoza, los vídeos en Youtube. La capital ofrecerá dos actividades para seguir su llegada a través del canal del ayuntamiento (youtube.com/user/webzgz).

Llegada virtual

A las 16.00 horas empieza en la capital hoy la llegada virtual de Sus Majestades. Todos bien pegados al monitor, al móvil o a la tablet, porque por la noche llegarán los regalos. Pero antes, a las 20.30 horas, tendrá lugar la tradicional recepción oficial de la corporación municipal a los Reyes Magos, que incluirá una aparición mágica y el discurso preceptivo de Melchor, Gaspar y Baltasar a los más pequeños de la casa, que más que nadie han vivido un año muy complicado, sobre todo cuando durante el confinamiento no podían hacer lo que más gusta a esas edades, jugar.

Como novedad, este año no se realizará en la plaza del Pilar ni en la casa consistorial, se desarrollará en el Auditorio.

Pero que los niños que no viven en Zaragoza no tienen de qué preocuparse, porque los Reyes Magos también visitarán muchos otros municipios. En Huesca, se retransmitirá un programa a las 18.30 horas en el canal oficial de Youtube del ayuntamiento, como en la capital aragonesa. Se va a poder ver el recorrido previo que hacen para llegar a la ciudad, pasando por el túnel del Somport, y también se harán visibles lugares de la ciudad donde los Reyes estarán representados mediante profesionales que son los encargados de distribuir sus cartas o garantizar su seguridad.

En Teruel, los Reyes adelantaron su visita y recibieron a los niños entre el 2 y el 4 de enero con cita previa. Hoy, realizarán un recorrido en coche por las calles de la ciudad y por sus barrios rurales, para que todos los niños puedan saludarlos desde los balcones de sus casas.

Más localidades

Como bien saben los más pequeños, los Reyes también son magos, y con su magia llegan a todos los pueblos y ciudades de Aragón. Por eso, a pesar de que este año hay que ser cuidadosos y usar la mascarilla, no se quedarán sin verlos de una forma u otra. Por ejemplo, en el municipio oscense de Monzón, visitarán las calles de la localidad y saludarán a los niños que esperen en los balcones, igual que en la localidad turolense de Valderrobres. En sus vehículos, no faltará la música y tampoco los regalos.

En Ejea, el desfile este año será diferente, estático y en el pabellón polideportivo municipal al que solo se podrá acceder con cita previa. Además, se ha diseñado una recepción que contará con cinco espacios lúdicos (música, danza, circo y teatro) para que el tránsito hasta ellos sea un emocionante espectáculo para los sentidos.