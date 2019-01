Benito: «En nuestra área no estamos siendo fuertes»

La mejoría del Real Zaragoza desde que Víctor Fernández es su entrenador es clara y palpable, sobre todo en cuanto al juego y en los puntos obtenidos, 7 de 12 posibles. Sin embargo, la defensa sigue haciendo agua y, en esos cuatro encuentros, el equipo blanquillo ha recibido seis tantos. «La portería a cero es muy importante para sumar tres puntos y por ahora no lo estamos consiguiendo. Tenemos que mejorar», comentó Alberto Benito.

El lateral considera que hay un problema en las dos áreas, no solo en el apartado defensivo: «Creo que somos muy superiores en el juego, llegamos con mucha facilidad y superioridad al área contraria pero ahí no finalizamos y también creo que en nuestra área no estamos siendo fuertes y ahí están los números. Nos llegan muy poco pero nos hacen gol. En el fútbol son fundamentales las áreas y ahí nos están penalizando», comentó. Además, explicó que «el ir por debajo en el marcador te hace ir mucho tiempo a remolque y el equipo se desgasta mental y físicamente».

Ante el Extremadura y el Sporting se consiguió ganar, pero no sucedió lo mismo en los dos últimos partidos, duelos en los que los blanquillos recibieron dos tantos por encuentro y, el análisis, es muy parecido para el zaguero. «El día del Málaga fuimos muy superiores, tuvimos mala suerte de cara a puerta y encajamos fácil. En Majadahonda creo que fuimos superiores, volvimos a encajar fácil y eso nos está penalizando», dijo.

«QUIERO QUE VENGA LINARES»

El lateral mira hacia abajo para salir de ahí cuanto antes, pero no descarta absolutamente nada. «Nos tenemos que abstraer de eso porque quedan muchos partidos y estamos en el buen camino para conseguir victorias», comentó. De todos modos, Alberto Benito no pierde la perspectiva y es consciente de que «hay que empezar a sumar de tres en tres porque si no al final nos vamos a quemar».

A pesar de ello, el recuerdo de la gran segunda vuelta de la pasada campaña está presente y el tarraconense no descarta para nada luchar por algo más que solo por la salvación: «Mientras haya puntos y las matemáticas no digan lo contrario hay tiempo para todo, pero principalmente el tiempo es llegar al viernes y ganar. Mirar más allá para mí y todos nosotros es algo que no tenemos que hacer. En un principio todos sabíamos para lo que estaba hecho el equipo, porque así se había dicho desde todos los puntos del club y nosotros mismos, pero la realidad es la que es. Estamos en una zona en la que no deberíamos estar y que no nos gusta», afirmó.

Por último, también habló sobre el Reus, su anterior equipo y entidad en la que permaneció dos temporadas, y de la llegada de Linares. Comentó que no le desea «ningún mal a ningún equipo y menos al Reus porque he estado allí y me han tratado bien» y que, por lo tanto, su arreglo ideal es fácil: «Espero que se solucione, pero que también venga Linares».