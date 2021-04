Quien no arriesga, no gana

Es oficial. El Zaragoza bajará a 2ªB. Tenía que ganar a Logroñés, Cartagena y a Fuenlabrada para tener alguna posibilidad, a los tres. Y no lo ha hecho. Un equipo ramplón, sin calidad, que no pisa área y dirigido por un entrenador medroso e irresponsable. Que no sea capaz de ver que el Zaragoza se la estaba jugando en estos partidos, pues con los de arriba no le va a llegar, es de ser un irresponsable. Luego están los jugadores, que, por falta de calidad la mayoría, y por exceso de responsabilidad, no dan el paso adelante que se necesita para ganar estos partidos. Aunque ya no hay remedio habría que decir a este señor que en el DNI de Zapater, el mejor últimamente, no pone que haya que sustituirlo siempre hacia el minuto 60, y que, si falta gol, no pasa nada por probar con Adrián González, que ha demostrado en su carrera que sabe hacerlos.