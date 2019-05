Víctor Fernández en el Actors Studio

Era día para hablar del partido contra el Málaga y de ese punto que necesita el equipo para certificar la salvación matemática. La semana, sin embargo, está marcada por otro tema ahora de más enjundia informativa: si Víctor Fernández ha deshojado de una vez la incógnita sobre su continuidad como entrenador del Real Zaragoza. Con la permanencia en el bolsillo, de la que ha sido protagonista importante, y su figura en los altares del aficionado, el entrenador lo ocupa todo o casi todo. Al llegar dijo que se iría en junio pero los acontecimientos y el interés de parte de los dirigentes del club, que ya ha negociado por otros aspirantes al cargo, han hecho que el técnico se esté tomando un tiempo para reflexionar sobre la posibilidad de continuar en el banquillo. Esta mañana ha mantenido en el aire una duda que parece conservar, y lo ha hecho en un rueda de prensa trufada de consciente teatralidad y de pinceladas ambiguas aunque estudiadas sobre cómo está la situación. De su lenguaje corporal y de sus palabras se puede deducir todo y nada. Cómodo no parecía estar, como si la digestión de este ausunto le resultara bastante pesada, lejos aún de sus pretensiones.

El entrenador ha reconocido que este escenario, pese a su interés en centrarse en el trabajo cotidiano, le ha afectado. "Mi cabeza está en el Málaga, pero sí es cierto que me he distraído un poco esta semana sobre cosas que no debería haberlo hecho. Notas las inquietudes que tienen (la directiva), mis propias inquietudes, y eso te roba un poco de energía pese a que ya estoy centrado en el encuentro de La Rosaleda", ha dicho. ¿Ha puesto alguna condición para seguir? ¿Cuál es el escenario de futuro que los propietarios le han propuesto? Aunque se le ha solicitado celeridad en la decisión, aún no hay fumata blanca. "¿Condiciones para continuar? El potencial económico que vayamos a tener, el proyecto, la participación en el proyecto. El compromiso que uno tiene. Son muchas cosas en las que no voy a entrar ahora mismo. Lo que sea será, y será bueno". Frente a la insistencia de los medios de comunicación, Víctor, con gesto claroscuro y tono agridulce, ha insistido. "No es el momento para este tema. Hay que tener tranquilidad, que solo puede quedar sostenida sobre la base absoluta de la responsabilidad. No es fácil. Ya sabéis cuál es mi estado de ánimo y cómo está la situación. Ahora tengo que centrarme exclusivamente en el partido del Málaga y en que sigamos en esta buena línea de juego para conseguir la salvación definitiva".

El club espera lo antes posible su respuesta y el entrenador la mastica sin disimulo, quizá pendiente de algún movimiento interno. Sin duda existe un pulso duro para alcanzar el acuerdo. La directiva no va a cambiar su hoja de ruta, que circula por los raíles de máxima contención económica, y el técnico confía en que le presenten un boceto mucho más ambicioso que el de este curso. Elogia a sus futbolistas pero para nada está satisfecho con el rendimiento del equipo durante su etapa. "Lo podíamos haber hecho mejor porque hemos sido bastante ineficaces en partidos que deberíamos haber ganado e hicimos méritos para ganarlos. Yo todavía estoy en estado de alerta porque falta algo, porque podemos hacer las cosas bastante mejor, sobre todo de cara al futuro...". Fernández ha interpretado un papel de segura incertidumbre, y en una de sus respuestas sobre si estos tres partidos restantes pueden señalar a algún futbolista para bien o para mal, ha utilizado el martillo. "Quienes mejor información tienen sobre los jugadores son la dirección general y la dirección deportiva..." (Silencio y ligeras pausa y sonrisa). "Yo tengo más información inclusive. Después de cinco meses lo sé todo de los jugadores".

La continuidad de Víctor Fernández se negocia por completo entre bastidores, un entramado de intereses dispares donde no todos los protagonistas comparten guión. El Real Zaragoza es ahora mismo una compañía de personajes sin autor, con el técnico sabiéndose funambulista, haciendo equilibrios a la espera de un club más valiente que le ofrezca una red de seguridad.