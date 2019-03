Un Zaragoza a la deriva

El club todo él va a la deriva, lógicamente el equipo también. La propiedad está absolutamente superada, han demostrado que esto del fútbol no es lo suyo y de ahí para abajo todo se va deteriorando, los acontecimientos y la realidad les supera a todos. Estamos en segunda porque no hay dinero y/o no hay dinero porque estamos en segunda. Hace falta una revolución y no solo económica.